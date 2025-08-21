Синоптики знову прогнозують негоду. Також частину областей накриють дощі, грози та град. Місцями опади будуть значними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Негода в Україні: коли й у яких областях буде?

У четвер в Україні ще переважатиме суха погода. Тільки в Житомирській і західних областях удень йтиме короткочасний дощ, гроза.

Втім, уже з п'ятниці більшість областей України накриють помірні, подекуди значні дощі з грозами. В окремих районах також буде град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Важливо! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Очікується, що негода вируватиме й у суботу, 23 серпня. До речі, температура повітря знизиться. Так, у південних і східних областях вночі +15 – +20 градусів, удень +23 – +28, на решті території вночі лише +8 – +13 градусів, удень +16 – +21 градус.

Зауважимо, що надовго дощі та грози, ймовірно, не затримаються. Так, за орієнтовним прогнозом на картах, уже 24 серпня опади очікуються лише на Заході. Далі, 25 серпня, лише подекуди короткочасні дощі у столиці, Київській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях.

Де, коли і як довго буде негода / Скриншоти з Укргідрометцентру

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що місячна кількість опадів у серпні в Україні становитиме 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, лише 64 – 73% від неї.

Тільки у західних областях 60 – 77 міліметрів (у Карпатах 94 – 116) що в межах норми, зокрема, 80 – 120%.