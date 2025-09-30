Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствиях и когда прекратится дождь
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыло ненастье. В городе за пол дня выпала почти месячная норма осадков, повлекшая серьезные последствия в городе.
Там транспорт "плавает" по улицам, затопило дома и ТРЦ. Также несколько десятков жителей столкнулись с отключениями света. Как город переживает непогоду и обо всем, к чему она привела, рассказывает 24 Канал.
Одессу накрыла непогода: что известно на данный момент?
Школьники будут учиться дистанционно
Обновление ситуации в Одесской области
Ливень затопил приют для кошек
ГСЧС ликвидируют последствия непогоды
Какова ситуация со светом в Одессе
Вследствие непогоды в Одессе школьники 1 октября будут учиться дистанционно. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Решение приняли из-за необходимости ликвидировать последствия ливня.
По данным синоптиков, 1 октября ситуация с осадками в Одесской области останется сложной.
В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. К ним привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС. Также 85 единиц спецтехники.
ГСЧС спасли по меньшей мере 231 человека. Также эвакуировали из воды 46 единиц техники, в том числе три автомобиля скорой помощи.
В течение дня энергетики вернули свет для 66,6 тысяч семей в 131 населенном пункте области.
Временно без света остаются еще 23,7 тысячи потребителей. Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе.
Системы водоснабжения и газоснабжения области работают в штатном режиме.
Энергетики отмечают не приближаться к линиям электропередач, ведь это может быть опасно.
По данным местных пабликов, в Радужном сегодня затопило приют для кошек
Отмечается, что всех животных успели спасти.
В Одессе 30 сентября за пол дня выпала почти месячная норма осадков, из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение.
По данным Департамента городского хозяйства, только по состоянию на 12:00 в городе выпало 41,5 миллиметра осадков при среднемесячной норме 42 миллиметра.
Ожидается, что до конца дня сохранится северо-восточный ветер силой 15 – 17 метров в секунду, а количество осадков достигнет 50 – 79 миллиметров, что соответствует критериям сильного дождя.
Вода залила первый этаж торгового центра. На видео видно, как мебель и прилавки ушли под воду.
В Одессе продолжается ликвидация последствий непогоды. Коммунальщики вместе со спасателями ГСЧС обеспечивают проезд и проход по улицам.
Специалисты откачивают воду на подтопленных участках, освобождают машины из водяных ловушек, оказывают помощь жителям.
Местные жители публикуют видео, как Одессу затопил мощный ливень.
За прошедшие сутки в Одесской области восстановили свет для почти 19 тысяч семей после непогоды.
Было восстановлено электроснабжение в 12 населенных пунктах. Всего было обесточено почти в 40 населенных пунктах области.