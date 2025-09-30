Укр Рус
24 Канал Новости Украины Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствиях и когда прекратится дождь
30 сентября, 20:47
15

Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствиях и когда прекратится дождь

Дария Черныш

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыло ненастье. В городе за пол дня выпала почти месячная норма осадков, повлекшая серьезные последствия в городе.

Там транспорт "плавает" по улицам, затопило дома и ТРЦ. Также несколько десятков жителей столкнулись с отключениями света. Как город переживает непогоду и обо всем, к чему она привела, рассказывает 24 Канал.

Одессу накрыла непогода: что известно на данный момент?

 

21:46, 30 сентября

Школьники будут учиться дистанционно

Вследствие непогоды в Одессе школьники 1 октября будут учиться дистанционно. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Решение приняли из-за необходимости ликвидировать последствия ливня.

21:41, 30 сентября

По данным синоптиков, 1 октября ситуация с осадками в Одесской области останется сложной.

21:36, 30 сентября

Обновление ситуации в Одесской области

В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. К ним привлечено более 500 работников коммунальных служб, бригад энергетиков и ГСЧС. Также 85 единиц спецтехники.

ГСЧС спасли по меньшей мере 231 человека. Также эвакуировали из воды 46 единиц техники, в том числе три автомобиля скорой помощи.

В течение дня энергетики вернули свет для 66,6 тысяч семей в 131 населенном пункте области.

Временно без света остаются еще 23,7 тысячи потребителей. Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе.

Системы водоснабжения и газоснабжения области работают в штатном режиме.

Энергетики отмечают не приближаться к линиям электропередач, ведь это может быть опасно.

21:07, 30 сентября

Ливень затопил приют для кошек

По данным местных пабликов, в Радужном сегодня затопило приют для кошек

Отмечается, что всех животных успели спасти.

Затопление приюта для кошек: смотрите видео

Животных эвакуируют из приюта: смотрите видео

20:59, 30 сентября

Затопленные улицы в центре Одессы: смотрите видео местных

20:55, 30 сентября

В Одессе 30 сентября за пол дня выпала почти месячная норма осадков, из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение.

По данным Департамента городского хозяйства, только по состоянию на 12:00 в городе выпало 41,5 миллиметра осадков при среднемесячной норме 42 миллиметра.

Ожидается, что до конца дня сохранится северо-восточный ветер силой 15 – 17 метров в секунду, а количество осадков достигнет 50 – 79 миллиметров, что соответствует критериям сильного дождя.

20:49, 30 сентября

Вода залила первый этаж торгового центра. На видео видно, как мебель и прилавки ушли под воду.

ТРЦ в Одессе затопило: смотрите видео

20:49, 30 сентября

Маршрутка в Одессе ушла под воду: смотрите видео

20:32, 30 сентября

ГСЧС ликвидируют последствия непогоды

В Одессе продолжается ликвидация последствий непогоды. Коммунальщики вместе со спасателями ГСЧС обеспечивают проезд и проход по улицам.

  • Привлечено 18 единиц техники ГСЧС,
  • К работам присоединились 64 спасателя.

Специалисты откачивают воду на подтопленных участках, освобождают машины из водяных ловушек, оказывают помощь жителям.

20:30, 30 сентября

Затопленные улицы после ливня / Фото ГСЧС

Последствия ливня в Одессе / Фото местных жителей

20:29, 30 сентября

Местные жители публикуют видео, как Одессу затопил мощный ливень.

Последствия ливня в одном из парков: смотрите видео

20:20, 30 сентября

Какова ситуация со светом в Одессе

За прошедшие сутки в Одесской области восстановили свет для почти 19 тысяч семей после непогоды.

Было восстановлено электроснабжение в 12 населенных пунктах. Всего было обесточено почти в 40 населенных пунктах области.

 