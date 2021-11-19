Несколько залпов подряд: в ресторане Днепра произошла стрельба

В Днепре в ресторане "Бухта моряка" раздавались выстрелы. Очевидцы говорят, что там раздалось несколько залпов подряд. Также они рассказывают, что возле заведения работали полицейские и скорая.

Вечером 18 ноября произошла стрельба в ресторане на проспекте Дмитрия Яворницкого. Информации о пострадавших пока нет. В комментарии журналистам 24 канала полиция сообщила, что пока продолжаются следственные действия. Также правоохранители готовят брифинг касательно инцидента.

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Раздалось несколько залпов

По словам очевидцев, раздалось несколько залпов подряд, затем стрельба стихла. Возле ресторана было несколько автомобилей полиции и скорая помощь.

Также люди говорят, что само заведение закрыли и никого не пускали. По данным СМИ, в ресторане "Бухта моряка" вчера производилось задержание преступников.

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