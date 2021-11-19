Несколько залпов подряд: в ресторане Днепра произошла стрельба
Источник:"Днепр Оперативный"
В Днепре в ресторане "Бухта моряка" раздавались выстрелы. Очевидцы говорят, что там раздалось несколько залпов подряд. Также они рассказывают, что возле заведения работали полицейские и скорая.
Вечером 18 ноября произошла стрельба в ресторане на проспекте Дмитрия Яворницкого. Информации о пострадавших пока нет. В комментарии журналистам 24 канала полиция сообщила, что пока продолжаются следственные действия. Также правоохранители готовят брифинг касательно инцидента.
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Раздалось несколько залпов
По словам очевидцев, раздалось несколько залпов подряд, затем стрельба стихла. Возле ресторана было несколько автомобилей полиции и скорая помощь.
Также люди говорят, что само заведение закрыли и никого не пускали. По данным СМИ, в ресторане "Бухта моряка" вчера производилось задержание преступников.
Похожий случай в Мукачево
- В Мукачево на Закарпатье 7 ноября произошла стрельба в кафе. Погибших, к счастью, нет, однако есть двое раненых.
- Пострадавшим мужчинам по 27 и 28 лет. Один получил ранение в легкие. Он находится в реанимации, состояние – тяжелое. Другого ранили в плечо под лопатку. Его состояние – средней степени тяжести.
- Потерпевшие отказались давать показания правоохранителям. Вероятно, их запугали.