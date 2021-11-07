Пострадавших с огнестрельными ранениями привезли в Мукачевскую районную больницу. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан. Это произошло около 3:00.

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Что известно о раненых

Раненым мужчинам по 27 и 28 лет. Один получил ранение в легкие. Он находится в реанимации, состояние тяжелое. Другого ранили в плечо под лопатку. Его состояние – средней степени тяжести.

Как пишет Mukachevo.net, личности травмированных уже установили. Они оба живут в Мукачево.

Раненые не дают показания

Мужчины не хотят пока давать правоохранителям показания. Поэтому обстоятельства дела еще выясняют.

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