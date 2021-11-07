Постраждалих з вогнепальними пораненнями привезли до Мукачівської районної лікарні. Про це розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан. Це сталось близько 3:00.
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Що відомо про поранених
Пораненим чоловікам по 27 та 28 років. Один зазнав поранення у легені. Він перебуває у реанімації, стан – важкий. Іншого поранили у плече під лопатку. Його стан – середнього ступеня важкості.
Як пише Mukachevo.net, особи травмованих вже встановили. Вони обоє живуть у Мукачеві.
Поранені не дають свідчення
Чоловіки не хочуть наразі давати правоохоронцям свідчення. Тому обставини справи ще з'ясовують.
Останні новини про стрілянини в Україні
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- У Чернівецькій області 18 жовтня чоловік влаштував стрілянину в одному з туристичних комплексів. З'ясували, що він був напідпитку. Через словесний конфлікт чоловік став стріляти у повітря.
- У центрі Львова, в парку Івана Франка, 13 жовтня троє чоловіків теж вирішили постріляти. Один з них випустив кулю у повітря. Це помітив очевидець та викликав поліцію.