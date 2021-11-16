Люди, которые вызвали правоохранителей, успели увидеть, что злоумышленник открыл огонь из машины. По информации Magnolia TV, стрельбу он устроил у здания Киево-Святошинского районного суда.

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Для задержания злоумышленника в городе ввели полицейскую спецоперацию / Фото с телеграм-канала "Типичного Киева"

Стрелок скрылся с места происшествия

  • Чтобы задержать нападавшего, в Киеве ввели специальную полицейскую операцию.
  • На улицу Мельниченко приехала карета скорой помощи, следователи, а также экипажи патрульной полиции.
  • Правоохранители получили задание остановить машину разыскиваемого и задержать его.
  • В конце концов вероятного злоумышленника все же поймали под Киевом.

На Святошино розстріляли чоловіка, стрілець втік на машині, Святошинський районний суд
Задержать предполагаемого стрелка полиции удалось под Киевом / Фото с телеграм-канала "Типичный Киев"

Что известно о раненом

В пострадавшего мужчину попало 4-5 пуль, пишет телеграм-канал "Типичный Киев". Он – в тяжелом состоянии, за его жизнь борются хирурги. Выяснилось, что огонь открыли по ранее судимому 42-летнему гражданину Грузии.

Стрілянина у Києві, поранений чоловік, поліція, спецоперація
На место стрельбы приехали медики, следователи и патрульные / Фото с телеграм-канала "Киев сейчас"

Audi стрільця, який поранив чоловіка у Києві, зупинили в Софіївській Борщагівці
Audi предполагаемого стрелка остановили в селе Софиевская Борщаговка / Фото Патрульной полиции Киевской области​
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Мужчина, которого подозревают в ранении 42-летнего иностранца / Фото Патрульной полиции Киевской области

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Стрельба в Боярке: еще один инцидент с разборками

В городе Боярка Киевской области 6 ноября нетрезвый 33-летний злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в грудь 25-летнему незнакомцу. Так мужчина решил разрешить внезапный конфликт, возникший между ними.