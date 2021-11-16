Люди, які викликали правоохоронців, встигли побачити, що зловмисник відкрив вогонь з автівки. За інформацією Magnolia TV, стрілянину він влаштував біля будівлі Києво-Святошинського районного суду.

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Стрілянина у Києві, на Святошино поранили чоловіка, поліція ввела спецоперацію
Для затримання зловмисника в місті ввели поліцейську спецоперацію / Фото з телеграм-каналу "Типового Києва"

Стрілець утік з місця події

  • Аби затримати нападника, у Києві ввели спеціальну поліцейську операцію.
  • На вулицю Мельниченка приїхала карета швидкої допомоги, слідчі, а також екіпажі патрульної поліції.
  • Правоохоронці отримали завдання зупинити автівку розшукуваного та затримати його.
  • Зрештою імовірного зловмисника таки спіймали під Києвом.

На Святошино розстріляли чоловіка, стрілець втік на машині, Святошинський районний суд
Затримати імовірного стрільця поліції вдалося під Києвом / Фото з телеграм-каналу "Типовий Київ"

Що відомо про пораненого

У потерпілого чоловіка влучило 4 – 5 куль, пише телеграм-канал "Типовий Київ". Він – у важкому стані, за його життя борються хірурги. З'ясувалося, що вогонь відкрили по раніше судимому 42-річному громадянину Грузії.

Стрілянина у Києві, поранений чоловік, поліція, спецоперація
На місце стрілянини приїхали медики, слідчі та патрульні / Фото з телеграм-каналу "Киев сейчас"

Audi стрільця, який поранив чоловіка у Києві, зупинили в Софіївській Борщагівці
Audi імовірного стрільця зупинили у селі Софіївська Борщагівка / Фото Патрульної поліції Київської області
Стрілянина на Святошино, поліція затримала зловмисника у Софіївській Борщагівці
Чоловік, якого підозрюють в пораненні 42-річного іноземця / Фото Патрульної поліції Київської області

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Стрілянина у Боярці: ще один інцидент з розбірками

У місті Борка, що на Київщині, 6 листопада нетверезий 33-річний зловмисник вистрілив з пневматичного пістолета в груди 25-річному незнайомцю. Так чоловік вирішив розв'язати раптовий конфлікт, що виник між ними.