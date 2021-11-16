Люди, які викликали правоохоронців, встигли побачити, що зловмисник відкрив вогонь з автівки. За інформацією Magnolia TV, стрілянину він влаштував біля будівлі Києво-Святошинського районного суду.

Подібне GTA на набережній: у Києві водій зі стріляниною намагався втекти від поліції



Для затримання зловмисника в місті ввели поліцейську спецоперацію / Фото з телеграм-каналу "Типового Києва"

Стрілець утік з місця події

Аби затримати нападника, у Києві ввели спеціальну поліцейську операцію.

На вулицю Мельниченка приїхала карета швидкої допомоги, слідчі, а також екіпажі патрульної поліції.

Правоохоронці отримали завдання зупинити автівку розшукуваного та затримати його.

Зрештою імовірного зловмисника таки спіймали під Києвом.

Зверніть увагу! За інформацією на телеграм-каналі Патрульної поліції Київської області, інспектори села Чайки затримали підозрюваного за кермом Audi на вулиці Шалімова в селі Софіївська Борщагівка.



Затримати імовірного стрільця поліції вдалося під Києвом / Фото з телеграм-каналу "Типовий Київ"

Що відомо про пораненого

У потерпілого чоловіка влучило 4 – 5 куль, пише телеграм-канал "Типовий Київ". Він – у важкому стані, за його життя борються хірурги. З'ясувалося, що вогонь відкрили по раніше судимому 42-річному громадянину Грузії.



На місце стрілянини приїхали медики, слідчі та патрульні / Фото з телеграм-каналу "Киев сейчас"



Audi імовірного стрільця зупинили у селі Софіївська Борщагівка / Фото Патрульної поліції Київської області



Чоловік, якого підозрюють в пораненні 42-річного іноземця / Фото Патрульної поліції Київської області

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Стрілянина у Боярці: ще один інцидент з розбірками

У місті Борка, що на Київщині, 6 листопада нетверезий 33-річний зловмисник вистрілив з пневматичного пістолета в груди 25-річному незнайомцю. Так чоловік вирішив розв'язати раптовий конфлікт, що виник між ними.