Кілька залпів поспіль: у ресторані Дніпра сталася стрілянина

У Дніпрі у ресторані "Бухта моряка" лунали постріли. Очевидці кажуть, що там пролунало кілька залпів поспіль. Також вони розповідають, що біля закладу працювали поліцейські та швидка.

Увечері 18 листопада сталася стрілянина в ресторані, що на проспекті Дмитра Яворницького. Інформації щодо постраждалих поки немає. У коментарі журналістам 24 каналу поліція повідомила, що поки тривають слідчі дії. Також правоохоронці готують брифінг щодо інциденту.

Зверніть увагу На Святошино біля суду розстріляли чоловіка: його важко поранено

Пролунало кілька залпів

За словами очевидців, пролунало кілька залпів поспіль, потім стрілянина стихла. Біля ресторану було кілька автомобілів поліції та швидка допомога.

Також люди кажуть, що сам заклад закрили й нікого не впускали. За даними ЗМІ, в ресторані "Бухта моряка" вчора проводилося затримання злочинців.

Схожий випадок у Мукачеві