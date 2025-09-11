Киевский городской совет принял решение направить еще 4 миллиарда гривен на помощь военным несмотря на то, что центральная власть изъяла значительную сумму средств из бюджета столицы. В результате финансирование городской программы "Защитник Киева" достигло 11 миллиардов гривен.

Как отмечает 24 Канал, об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Городской голова отметил, что это решение важно, чтобы Киев мог и в дальнейшем помогать защитникам.

Финансирование каких программ увеличилось?

"Речь идет об увеличении финансирования потребностей Сил обороны и безопасности на 4 миллиарда гривен. Таким образом финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году возрастет почти до 11 миллиардов", – отметил Виталий Кличко.

Также мэр столицы сообщил, что финансирование программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" увеличат еще на 210 миллионов гривен. Эти средства пойдут на выплаты семьям погибших воинов, пропавших без вести и тем, чьи близкие находятся в плену. Кроме того, программой предусмотрены компенсации за:

приобретение автомобилей для участников боевых действий;

адаптацию жилья для ветеранов, которые передвигаются на кресле колесном;

возмещение расходов на протезирование глаза и слухопротезирование.

Как помогают киевлянам, которые пострадали от атак России?

Городской голова также отметил, что Киевсовет принял решение увеличить финансирование программы материальной поддержки жителей столицы, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Речь идет о дополнительных 130 миллионах гривен на инициативу "Забота. Навстречу киевлянам".

На эту программу в начале года было предусмотрено 740 миллионов гривен. Это средства на выплаты материальной помощи киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В том числе и жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак на город. В последние месяцы у нас таких людей все больше,

– сказал Виталий Кличко.

Что известно об изъятии 8 миллиардов гривен из бюджета столицы?

В то же время мэр Киева еще раз выразил возмущение действиями центральной власти, которая изъяла 8 миллиардов гривен из бюджета столицы.

Он отметил, что такие действия являются незаконными и противоречат Конституции Украины.

Произошло фактически ограбление Киева! По-другому это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева, который принял парламент и таки подписал президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "О столице". И нарушает права местного самоуправления,

– сказал Виталий Кличко.

Что этому предшествовало?