Київська міська рада ухвалила рішення спрямувати ще 4 мільярди гривень на допомогу військовим попри те, що центральна влада вилучила значну суму коштів із бюджету столиці. У результаті фінансування міської програми "Захисник Києва" сягнуло 11 мільярдів гривень.

Як зазначає 24 Канал, про це розповів мер Києва Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що це рішення важливе, аби Київ міг і надалі допомагати захисникам.

Фінансування яких програм збільшилося?

"Йдеться про збільшення фінансування потреб Сил оборони та безпеки на 4 мільярди гривень. Таким чином фінансування програми "Захисник Києва" у 2025 році зросте майже до 11 мільярдів", – наголосив Віталій Кличко.

Також мер столиці повідомив, що фінансування програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" збільшать ще на 210 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на виплати родинам загиблих воїнів, зниклих безвісти та тим, чиї близькі перебувають у полоні. Крім того, програмою передбачені компенсації за:

придбання автомобілів для учасників бойових дій;

адаптацію житла для ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному;

відшкодування витрат на протезування ока та слухопротезування.

Як допомагають киянам, які постраждали від атак Росії?

Міський голова також зазначив, що Київрада ухвалила рішення збільшити фінансування програми матеріальної підтримки мешканців столиці, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Йдеться про додаткові 130 мільйонів гривень на ініціативу "Турбота. Назустріч киянам".

На цю програму на початку року було передбачено 740 мільйонів гривень. Це кошти на виплати матеріальної допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах. Зокрема й мешканцям столиці, які постраждали від ворожих атак на місто. Останніми місяцями в нас таких людей усе більше,

– сказав Віталій Кличко.

Що відомо про вилучення 8 мільярдів гривень із бюджету столиці?

Водночас мер Києва ще раз висловив обурення діями центральної влади, яка вилучила 8 мільярдів гривень із бюджету столиці.

Він наголосив, що такі дії є незаконними та суперечать Конституції України.

Відбулося фактично пограбування Києва! По-іншому це не назвеш. Бо законопроєкт, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, який ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". І порушує права місцевого самоврядування,

– сказав Віталій Кличко.

Що цьому передувало?