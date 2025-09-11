Как отмечает 24 Канал, об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Городской голова отметил, что это решение важно, чтобы Киев мог и в дальнейшем помогать защитникам.

Финансирование каких программ увеличилось?

"Речь идет об увеличении финансирования потребностей Сил обороны и безопасности на 4 миллиарда гривен. Таким образом финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году возрастет почти до 11 миллиардов", – отметил Виталий Кличко.

Также мэр столицы сообщил, что финансирование программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" увеличат еще на 210 миллионов гривен. Эти средства пойдут на выплаты семьям погибших воинов, пропавших без вести и тем, чьи близкие находятся в плену. Кроме того, программой предусмотрены компенсации за:

приобретение автомобилей для участников боевых действий;

адаптацию жилья для ветеранов, которые передвигаются на кресле колесном;

возмещение расходов на протезирование глаза и слухопротезирование.

Как помогают киевлянам, которые пострадали от атак России?

Городской голова также отметил, что Киевсовет принял решение увеличить финансирование программы материальной поддержки жителей столицы, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Речь идет о дополнительных 130 миллионах гривен на инициативу "Забота. Навстречу киевлянам".

На эту программу в начале года было предусмотрено 740 миллионов гривен. Это средства на выплаты материальной помощи киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В том числе и жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак на город. В последние месяцы у нас таких людей все больше,

– сказал Виталий Кличко.

Что известно об изъятии 8 миллиардов гривен из бюджета столицы?

В то же время мэр Киева еще раз выразил возмущение действиями центральной власти, которая изъяла 8 миллиардов гривен из бюджета столицы.

Он отметил, что такие действия являются незаконными и противоречат Конституции Украины.

Произошло фактически ограбление Киева! По-другому это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева, который принял парламент и таки подписал президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "О столице". И нарушает права местного самоуправления,

– сказал Виталий Кличко.

Что этому предшествовало?