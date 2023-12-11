Покончил с собой: в Запорожье полиция нашла тело пропавшего подростка

В Запорожье обнаружили тело 16-летнего юноши. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

10 декабря в Запорожье обнаружили тело 16-летнего мальчика Нестора. Об этом рассказала представитель Нацполиции в Запорожской области Анна Ткаченко Суспільному.

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Что произошло с несовершеннолетним

В отделение Запорожского районного управления полиции поступило сообщение об исчезновении подростка. К стражам порядка обратился 51-летний отец парня.

Как сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в Запорожской области", мальчик 7 декабря около 05:30 ушел из дома и не вернулся.



Полиция сразу начала поиски ребенка и начала уголовное расследование по факту пропажи без вести парня. 10 декабря несовершеннолетнего юношу обнаружили без признаков жизни. Предварительно, он совершил самоубийство.



В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Случаи детских самоубийств