Покончил с собой: в Запорожье полиция нашла тело пропавшего подростка
Источник:Розыск детей ГУНП в Запорожской области
В Запорожье обнаружили тело 16-летнего юноши. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.
10 декабря в Запорожье обнаружили тело 16-летнего мальчика Нестора. Об этом рассказала представитель Нацполиции в Запорожской области Анна Ткаченко Суспільному.
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Что произошло с несовершеннолетним
В отделение Запорожского районного управления полиции поступило сообщение об исчезновении подростка. К стражам порядка обратился 51-летний отец парня.
Как сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в Запорожской области", мальчик 7 декабря около 05:30 ушел из дома и не вернулся.
Полиция сразу начала поиски ребенка и начала уголовное расследование по факту пропажи без вести парня. 10 декабря несовершеннолетнего юношу обнаружили без признаков жизни. Предварительно, он совершил самоубийство.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.
Случаи детских самоубийств
- Ранее сообщалось о исчезновении 13-летней девочки в Василькове. Накануне она встретилась со своей подругой. Впоследствии полиция нашла девочку мертвой. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством из-за безответной любви.
- Также известно о суицидальном случае в городе Днепр. Там несовершеннолетний выпрыгнул с балкона на 9 этаже. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Причина самоубийства неизвестна.
- Еще одно жуткое падение произошло в Киеве. Две школьницы, которым было всего 12 лет, выпали с 15 этажа и погибли на месте.