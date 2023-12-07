3 марта 2022 года российские оккупанты расстреляли два автомобиля вблизи села Мотыжин на Киевщине, в которых ехала семья Яцюк: мама Анна, отец Денис и их несовершеннолетние дочери – 15-летняя Арина и 8-летняя Валерия. О гибели от рук россиян 15-летней киевлянки Арины Яцюк рассказывает 24 Канал.

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Что известно об убитой россиянами Арине Яцюк

По словам дедушки Арины платформе памяти Мемориал, его дочь с семьей хотели выехать из оккупированной Севериновки к нему в Умань. Они попытались прорваться через Житомирскую трассу, когда наткнулись на российский бронетранспортер. Мужчина отметил, что его дочь с зятем погибли на месте. Арина была тяжело ранена в ногу. Ее и чудом невредимую Валерию вытащили из машины.

Младшую привезли в Мотыжин и оставили там. Относительно старшей – сказали, что ее полечат… Валерия ходила по селу, стучала в дверь, пока ее не подобрали другие оккупанты и привезли к местным жителям в село Копылов. Потом мы его забрали. Арина погибла. Ее тело удалось вернуть почти через год,

– рассказал дедушка Арины.

За данным OBOZ. UA, тело Арины прятали в Беларуси. С тех пор как оккупанты забрали Арину якобы "на лечение", о ней ничего не было слышно.

Родные девушки надеялись, что она жива и писали много запросов Беларуси, поскольку была информация о том, что ее повезли именно туда.

Все это время тело внучки лежало в Мозыре. Там были данные о том, как ее зовут. Нам никто ничего не говорил, все скрывали. Наверное, она скончалась в тот же день, 3 марта. Если бы ей сразу оказали помощь, перевязали ногу, возможно, она осталась бы в живых. Ее тело передали во время обмена, ее узнали за ДНК. Все, больше ее нет,

– рассказывает дедушка погибшей девочки.

Тело мёртвой девочки передали в Украину во время обмена. Ее узнали уже за ДНК.

Арину похоронили в Умани рядом с ее родителями. В живых осталась только младшая сестра Валерия, которой чудом удалось уцелеть под пулями россиян.

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