3 березня 2022 року російські окупанти розстріляли дві автівки поблизу села Мотижин на Київщині, у яких їхала родина Яцюк: мама Анна, батько Денис і їхні неповнолітні доньки – 15-річна Аріна й 8-річна Валерія. Про загибель від рук росіян 15-річної киянки Аріни Яцюк розповідає 24 Канал.

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Що відомо про вбиту росіянами Аріну Яцюк

За словами дідуся Аріни платформі пам'яті Меморіал, його донька з сім’єю хотіли виїхати з окупованої Северинівки до нього в Умань. Вони спробували прорватись через Житомирську трасу, коли натрапили на російський бронетранспортер. Чоловік зазначив, що його донька із зятем загинули на місці. Аріна була тяжко поранена в ногу. ЇЇ та дивом неушкоджену Валерію витягнули з машини.

Молодшу привезли у Мотижин і залишили там. Щодо старшої – сказали, що її полікують… Валерія ходила по селу, стукала в двері, аж поки її не підібрали інші окупанти й привезли до місцевих жителів у село Копилів. Потім ми її забрали. Аріна загинула. Її тіло вдалося повернути майже через рік,

– розповів дідусь Аріни.

За даними OBOZ. UA, тіло Аріни переховували в Білорусі. З того часу, як окупанти забрали Аріну нібито "на лікування", про неї нічого не було чути.

Рідні дівчини сподівалися, що вона жива та писали багато запитів до Білорусі, оскільки була інформація про те, що її повезли саме туди.

Весь цей час тіло онуки лежало в Мозирі. Там були дані про те, як її звуть. Нам ніхто нічого не говорив, все приховували. Напевно, вона померла того ж дня, 3 березня. Якби їй одразу надали допомогу, перев'язали ногу, можливо, вона залишилася б живою. Її тіло передали під час обміну, її впізнали за ДНК. Все, більше її немає,

– розповідає дідусь загиблої дівчинки.

Тіло мертвої дівчинки передали в Україну під час обміну. Її впізнали вже за ДНК.

Аріну поховали в Умані поряд з її батьками. Живими залишилася лише молодша сестра Валерія, якій дивом вдалося вціліти під кулями росіян.

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