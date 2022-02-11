Неутешительное заявление ВОЗ, рекорд в России: новости о коронавирусе 11 февраля
В Украине высокая заболеваемость коронавирусом, суточный показатель свыше 41 тысячи. СБУ разоблачила масштабную мошенническую схему подделки сертификатов вакцинации. В ВОЗ предупредили, что пандемия будет продолжаться до тех пор, пока штамм будет мутировать. В России рекордная заболеваемость. Это последние новости о SARS-Cov-2 в Украине и мире 11 февраля.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 10 февраля, в Украине обнаружили 41 229 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 3 369 детей и 1 247 медработников. В больницы попало 3 936 человек с коронавирусом или подозрением на недуг. К сожалению, еще 236 украинцев умерли от последствий инфекции. Выздоровело 20 850 человек.
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Темпы тестирований
За сутки 10 февраля лаборатории провели 154 597 тестов на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 78 229, методом ИФА – 6 427, исследований экспресс-тестами на антиген – 69 941.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 3880;
- Винницкая область – 1001;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2420;
- Донецкая область – 1545;
- Житомирская область – 2602;
- Закарпатская область – 928;
- Запорожская область – 1423;
- Ивано-Франковская область – 1441;
- Киевская область – 1373;
- Кировоградская область – 494;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 2280;
- Николаевская область – 957;
- Одесская область – 3918;
- Полтавская область – 1523;
- Ровненская область – 1917;
- Сумская область – 1471;
- Тернопольская область – 1379;
- Харьковская область – 2016;
- Херсонская область – 1373;
- Хмельницкая область – 2109;
- Черкасская область – 1232;
- Черновицкая область – 1062;
- Черниговская область – 1476.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 4 462 970 человек. Известно, что выздоровели 3 750 826 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 102 403 человека.
За все время провели 18 920 897 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канал
Первую дозу COVID-вакцины за прошедшие сутки получила почти 21 тысяча украинцев
Источник: МОЗ
За сутки 10 февраля в Украине 72 255 людей вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек. Тогда как вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную – 469 человек. Бустерной дозой привили 20 319 человек.
Использовали такие препараты:
- Pfizer (Comirnaty) – 54 016 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 13 096,
- Moderna – 4 241,
- AstraZeneca – 902.
С начала вакцинальной кампании прививали 15 541 413 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 541 411 человек;
- две дозы – 14 900 578 людей;
- дополнительную – 22 628 людей;
- бустерную дозу – 532 850 человек.
Всего провели 30 997 467 прививок.
Карантин в Украине: сколько областей в красной зоне
Источник: 24 канал
Последние недели в Украине фиксируют рекордное количество больных COVID-19. Сейчас большинство регионов остаются "оранжевыми". В пятницу, 11 февраля, еще 3 области Украины перешли в красную зону адаптивного карантина.
Сейчас в красной зоне эпидемической опасности находятся 5 регионов, среди них:
- Закарпатская область,
- Луганская область,
- Хмельницкая область,
- Ивано-Франковская область,
- Ровненская область.
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Заработали по миллиону: разоблачили новую схему подделок COVID-сертификатов
Источник: СБУ
Сотрудники Службы безопасности разоблачили двух семейных врачей из Кировоградской области, которые подделывали COVID-сертификаты. Мошенники заработали на схеме около 2 миллионов гривен.
Новости о коронавирусе в мире 11 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 11 февраля в мире обнаружили более 406 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.
В России заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами
Источник: Стопкоронавирус.рф
В России выявили более 200 тысяч случаев коронавируса за сутки – это новый суточный максимум с начала пандемии и это только по официальным данным.
В целом заболеваемость коронавирусом растет в России рекордными темпами с 20 января. Все это на фоне распространения штамма Омикрон. Единственный спад зафиксировали только 7 и 8 февраля 2022 года.
А общее количество заболевших по стране достигло 13 731 794 человек.
В Европе ожидают спад волны Омикрона: почему такие выводы
Источник: пресс-конференция министров здравоохранения
В Еврокомиссии заявили, что ожидают спад волны распространения штамма коронавируса Омикрон. Это возможно благодаря охвату вакцинацией – по две прививки получили 70% населения
Тогда как 45% – получили бустерные дозы.
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Пандемия COVID-19 в мире не закончилась, будут новые штаммы, – ВОЗ
Источник: SABC
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 в мире не закончилась и, похоже, пока не собирается. В частности, в организации считают, что причина тому появление все новых и новых штаммов вируса.