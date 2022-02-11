Невтішна заява ВООЗ, рекорд у Росії: новини про коронавірус 11 лютого
В Україні висока захворюваність на коронавірус, добовий показник понад 41 тисяча. СБУ викрила масштабну шахрайську схему підробки сертифікатів вакцинації. У ВООЗ попередили, що пандемія триватиме доти, доки штам мутуватиме. В Росії рекордна захворюваність. Це останні новини про SARS-Cov-2 в Україні та світі 11 лютого.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 10 лютого, в Україні виявили 41 229 нових випадки коронавірусу. Серед хворих 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників. До лікарень потрапило 3 936 людей з коронавірусом або підозрою на недугу. На жаль, ще 236 українців померли від наслідків інфекції. Натомість одужало 20 850 осіб.
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Темпи тестувань
За добу 10 лютого лабораторії провели 154 597 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 78 229, методом ІФА – 6 427, досліджень експрес-тестами на антиген – 69 941.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 3880;
- Вінницька область – 1001;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2420;
- Донецька область – 1545;
- Житомирська область – 2602;
- Закарпатська область – 928;
- Запорізька область – 1423;
- Івано-Франківська область – 1441;
- Київська область – 1373;
- Кіровоградська область – 494;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 2280;
- Миколаївська область – 957;
- Одеська область – 3918;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область – 1917;
- Сумська область – 1471;
- Тернопільська область – 1379;
- Харківська область – 2016;
- Херсонська область – 1373;
- Хмельницька область – 2109;
- Черкаська область – 1232;
- Чернівецька область – 1062;
- Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 4 462 970 людей. Відомо, що одужали 3 750 826 осіб. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 102 403 людини.
За увесь час провели 18 920 897 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Першу дозу COVID-вакцини минулої доби отримала майже 21 тисяча українців
Джерело: МОЗ
За добу 10 лютого в Україні 72 255 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей. Тоді як другу дозу – 30 641 людина, додаткову – 469 людей. Натомість бустерною дозою щепили 20 319 людей.
Використовували такі препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 54 016 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 13 096,
- Moderna – 4 241,
- AstraZeneca – 902.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 541 413 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 541 411 людей;
- дві дози – 14 900 578 людей;
- додаткову – 22 628 людей;
- бустерну дозу – 532 850 людей.
Загалом провели 30 997 467 щеплень.
Карантин в Україні: скільки областей у червоній зоні
Джерело: 24 канал
Останні тижні в Україні фіксують рекордну кількість хворих на COVID-19. Наразі більшість регіонів залишаються "помаранчевими". У п'ятницю, 11 лютого, ще 3 області України перейшли в червону зону адаптивного карантину.
Наразі в червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають 5 регіонів, серед них:
- Закарпатська область,
- Луганська область,
- Хмельницька область,
- Івано-Франківська область,
- Рівненська область.
До теми У Львові продовжили карантин до 20 лютого: які обмеження діють в місті
Заробили по мільйону: викрили нову схему підробок COVID-сертифікатів
Джерело: СБУ
Співробітники Служби безпеки викрили двох сімейних лікарів з Кіровоградської області, які підробляли COVID-сертифікати. Шахраї заробили на схемі близько 2 мільйонів гривень.
Новини про коронавірус у світі 11 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 11 лютого у світі виявили понад 406 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.
В Росії захворюваність на COVID-19 росте рекордними темпами
Джерело: Стопкоронавирус.рф
У Росії виявили понад 200 тисяч випадків коронавірусу за добу – це новий добовий максимум із початку пандемії і це лише за офіційними даними.
Загалом захворюваність на коронавірус зростає в Росії рекордними темпами з 20 січня. Усе це на тлі поширення штаму Омікрон. Єдиний спад зафіксували лише 7 та 8 лютого 2022 року.
А загальна кількість хворих по країні досягла 13 731 794 осіб.
В Європі очікують спад хвилі Омікрона: з чого такі висновки
Джерело: пресконференція міністрів охорони здоров'я
В Єврокомісії заявили, що очікують спад хвилі поширення штаму коронавірусу Омікрон. Це можливо завдяки охопленню вакцинацією – по два щеплення отримали 70% населення
Тоді як 45% – отримали бустерні дози.
До теми Президент Туреччини Реджеп Ердоган одужав від коронавірусу
Пандемія COVID-19 у світі не закінчилася, будуть нові штами, – ВООЗ
Джерело: SABC
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 у світі не закінчилася і, схоже, поки не збирається. Зокрема, в організації вважають, що причина тому поява все нових і нових штамів вірусу.