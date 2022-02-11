Невтішна заява ВООЗ, рекорд у Росії: новини про коронавірус 11 лютого

В Україні висока захворюваність на коронавірус, добовий показник понад 41 тисяча. СБУ викрила масштабну шахрайську схему підробки сертифікатів вакцинації. У ВООЗ попередили, що пандемія триватиме доти, доки штам мутуватиме. В Росії рекордна захворюваність. Це останні новини про SARS-Cov-2 в Україні та світі 11 лютого.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 10 лютого, в Україні виявили 41 229 нових випадки коронавірусу. Серед хворих 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників. До лікарень потрапило 3 936 людей з коронавірусом або підозрою на недугу. На жаль, ще 236 українців померли від наслідків інфекції. Натомість одужало 20 850 осіб.

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Темпи тестувань

За добу 10 лютого лабораторії провели 154 597 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 78 229, методом ІФА – 6 427, досліджень експрес-тестами на антиген – 69 941.

​​Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 4 462 970 людей. Відомо, що одужали 3 750 826 осіб. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 102 403 людини.

За увесь час провели 18 920 897 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Першу дозу COVID-вакцини минулої доби отримала майже 21 тисяча українців

Джерело: МОЗ

​За добу 10 лютого в Україні 72 255 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей. Тоді як другу дозу – 30 641 людина, додаткову – 469 людей. Натомість бустерною дозою щепили 20 319 людей.

Використовували такі препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 54 016 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 13 096,

Moderna – 4 241,

AstraZeneca – 902.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 541 413 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 541 411 людей;

дві дози – 14 900 578 людей;

додаткову – 22 628 людей;

бустерну дозу – 532 850 людей.

Загалом провели 30 997 467 щеплень.

Карантин в Україні: скільки областей у червоній зоні

Джерело: 24 канал

Останні тижні в Україні фіксують рекордну кількість хворих на COVID-19. Наразі більшість регіонів залишаються "помаранчевими". У п'ятницю, 11 лютого, ще 3 області України перейшли в червону зону адаптивного карантину.

Наразі в червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають 5 регіонів, серед них:

Закарпатська область,

Луганська область,

Хмельницька область,

Івано-Франківська область,

Рівненська область.

До теми У Львові продовжили карантин до 20 лютого: які обмеження діють в місті

Заробили по мільйону: викрили нову схему підробок COVID-сертифікатів

Джерело: СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили двох сімейних лікарів з Кіровоградської області, які підробляли COVID-сертифікати. Шахраї заробили на схемі близько 2 мільйонів гривень.

Новини про коронавірус у світі 11 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 11 лютого у світі виявили понад 406 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.

В Росії захворюваність на COVID-19 росте рекордними темпами

Джерело: Стопкоронавирус.рф

У Росії виявили понад 200 тисяч випадків коронавірусу за добу – це новий добовий максимум із початку пандемії і це лише за офіційними даними.

Загалом захворюваність на коронавірус зростає в Росії рекордними темпами з 20 січня. Усе це на тлі поширення штаму Омікрон. Єдиний спад зафіксували лише 7 та 8 лютого 2022 року.

А загальна кількість хворих по країні досягла 13 731 794 осіб.

В Європі очікують спад хвилі Омікрона: з чого такі висновки

Джерело: пресконференція міністрів охорони здоров'я

В Єврокомісії заявили, що очікують спад хвилі поширення штаму коронавірусу Омікрон. Це можливо завдяки охопленню вакцинацією – по два щеплення отримали 70% населення

Тоді як 45% – отримали бустерні дози.

До теми Президент Туреччини Реджеп Ердоган одужав від коронавірусу

Пандемія COVID-19 у світі не закінчилася, будуть нові штами, – ВООЗ

Джерело: SABC

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія COVID-19 у світі не закінчилася і, схоже, поки не збирається. Зокрема, в організації вважають, що причина тому поява все нових і нових штамів вірусу.