Новости о коронавирусе в Украине 10 февраля
Заболеваемость COVID-19 продолжает падать
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 41 694 случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных 3 486 детей и 1 101 медработник.
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В больницы попали 4 128 человек с COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса умерли 280 пациентов. Зато выздоровели – 16 628 человек.
Темпы тестирований
За сутки 9 февраля лаборатории провели 157 551 тест на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 84 520, методом ИФА – 6962, исследований экспресс-тестами на антиген – 66069.
Коронавирус в регионах за сутки:
- Киев – 3880;
- Винницкая область – 1001;
- Волынская область – 1118;
- Днепропетровская область – 2420;
- Донецкая область – 1545;
- Житомирская область – 2602;
- Закарпатская область – 928;
- Запорожская область – 1423;
- Ивано-Франковская область – 1441;
- Киевская область – 1373;
- Кировоградская область – 494;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 2280;
- Николаевская область – 957;
- Одесская область – 3918;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область – 1917;
- Сумская область – 1471;
- Тернопольская область – 1379;
- Харьковская область – 2016;
- Херсонская область – 1373;
- Хмельницкая область – 2109;
- Черкасская область – 1232;
- Черновицкая область – 1062;
- Черниговская область – 1476.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
Вакцинация в Украине
Источник: МОЗ
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 70 678 человек. Большинство прививок вторая доза. В частности, первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 людей. Известно, что дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.
Актуально Почти 42 тысячи больных COVID-19 в Украине за сутки
Прививки проводили 892 мобильные бригады по иммунизации, 3 299 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.
Использовали 4 препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 53 292 прививка,
- Sinovac (CoronaVac) – 12 384,
- Moderna – 4 033,
- AstraZeneca – 969.
Общая статистика вакцинации
От начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получивших две дозы – 14 869 937 людей.
По состоянию на 10 февраля дополнительную дозу получили – 22 159 человек, а бустерную прививку сделал уже 512 531 человек. Всего провели 30 925 212 прививок.
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Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала
Минздрав обновил зоны карантина
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило эпидемиологическое зонирование страны. По состоянию на 10 февраля в желтой зоне осталась только Полтавская область. В красной зоне карантина:
- Ивано-Франковская,
- Ровенская.
Однако, завтра, 11 февраля, она будет расширена. Ограничения усилят в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.
Уровень заболеваемости в Украине высокий / Инфографика Минздрава
Стефанишин заболела COVID-19
Источник: Интерфакс-Украина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин заболела коронавирусом. Сейчас она находится на самоизоляции.
Новости о коронавирусе в мире 10 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Гопкинса
По состоянию на 10 февраля в мире обнаружили более 403,9 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.
Жириновский скрывал, что инфицировался: его состояние резко ухудшилось
Источник: "Коммерсантъ"
Одиозный российский политик Владимир Жириновский 2 недели скрывал факт своего инфицирования COVID-19. По данным росСМИ, сейчас состояние депутата Госдумы критическое, его подключили к ИВЛ.
Польша отменит обязательный карантин по прибытию
Источник: Fakt.pl
В Польше ожидают, что вскоре пятая волна COVID-19 в стране пройдет и можно будет несколько ослабить карантинные ограничения. В частности они коснутся режима въезда в страну. Уже с 11 февраля карантин по прибытии из-за границы будет снят с тех, кто предъявит COVID-сертификат.
Исследования и разработки коронавируса
Украинские ученые разработали тесты диагностики гриппа и COVID
Источник: ИМБГ
Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали 5 различных комбинированных тест-систем, которые одновременно диагностируют коронавирус, вирусы гриппа, парагриппа и даже течение заболевания. Эти тест-системы не только выявляют возбудителей болезней в организме, но и прогнозируют течение болезни у инфицированного ими пациента.
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Ученые нашли антитело, которое блокирует SARS-Cov-2
Источник: UC Davis Health
Ученые разработали подход, который препятствует работе критически важного клеточного механизма для передачи вируса SARS-CoV-2, останавливая распространение заражения. Ученые продемонстрировали клинический потенциал антитела FuG1 в лечении COVID-19 на моделях культур клеток легких.