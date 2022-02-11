Лицей "Галицкий" расположен на улице Замковой. Медсестра там работала с сентября 2019 года.

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Медсестра боялась делать прививку

В решении суда говорится, что медсестру лицея "Галицкий" Оксану Еременко 8 ноября отстранили от работы, ведь она была невакцинированной. Тогда женщина подала в суд. Она требовала отменить приказ об отстранении и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.

Свои требования мотивировала тем, что прививка против COVID-19 не отнесена к перечню обязательных, как это предусмотрено Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней",

– говорится в обосновании требований истца.

Кроме этого там указано, что в лицее не создали надлежащих, четко регламентированных законодательством условий для проведения медсестрой прививки против COVID-19.

"Для обеспечения возможности проведения прививки против COVID-19, работодатель должен выдать соответствующий внутренний распорядительный документ, которым направить истца в рабочее время и с сохранением за ним в этот день среднего заработка в медицинское учреждение для прохождения медицинского осмотра", – указано в обосновании.

Во время судебного заседания Еременко добавила, что она считает прививку экспериментом. Женщину очень беспокоит, что, по информации СМИ, после прививок случаются смертельные случаи. Поэтому медсестра боится вакцинироваться, поскольку у нее есть несовершеннолетние дети.

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Суд удовлетворил иск медсестры

Представитель лицея возразил против исковых требований медсестры. По его словам, 5 ноября женщину предупредили о ее возможном отстранении от должности из-за отсутствия прививок. Представитель ссылался на постановление Кабмина о карантине и приказе Минздрава, поэтому он считает, что отстранение было законным.

Судья Галицкого райсуда Людмила Фролова отметила, что приказ лицея об отстранении невакцинированной медсестры от работы без сохранения зарплаты нарушил права женщины, гарантированные Конвенцией о защите прав и свобод.

Судья удовлетворила гражданский иск Еременко об отмене этого приказа. Кроме этого, с лицея взыскали 19,2 тысячи гривен утраченной женщиной зарплаты. По украинскому законодательству на это решение суда еще можно подать апелляцию.

Обратите внимание! Приказ Минздрава об обязательной вакцинации определенных категорий населения вступил в силу 8 ноября. Всех невакцинированных педагогов должны отстранять от работы, пока они не привьются.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала