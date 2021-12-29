"Невероятная потеря": в Ровненской области будут прощаться с убитым руководителем санатория

В Ровненской области будут прощаться с руководителем санатория. Его тело нашли в лесополосе Киевской области.

Резонансное убийство Ярослава Сивого произошло на прошлой неделе. Сотрудники санатория до сих пор не могут поверить, что их руководителя больше нет.

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"Это невероятная потеря. Все до последнего надеялись, что наш руководитель вернется жив и здоров", – поделилась заведующая санаторием "Червона калина" Светлана Овдийчук.

Со счетов мужчины исчезали деньги

Сивый чуть больше года возглавлял заведение. В последний раз был на работе 20 декабря. В тот же день руководитель отправился в столицу. На следующий день, 21 декабря, мужчина не вышел на связь, а со счетов начали исчезать деньги.

Наша бухгалтерия проследила, что с корпоративного счета пропало 20 тысяч гривен. Начали звонить по телефону Ярославу Петровичу, чтобы выяснить, в чем дело – телефон не отвечал,

– заметил исполняющий обязанности председателя правления санатория "Червона калина" Леонид Рыбачок.

На следующий день с корпоративного счета пропали еще 20 тысяч гривен. По словам родных, начали исчезать деньги и с личных карточек.

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Тело мужчины нашли под Киевом

Тогда же сообщили в полицию. После нескольких дней поисков тело 50-летнего мужчины стражи порядка нашли в лесополосе под Киевом.

Следователи установили, что Сивого в последний раз видели живым водитель такси и его товарищ, находившийся в автомобиле. Они должны были подвезти мужчину в гостиницу, но убили.

Поняли, что у него есть деньги

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что врач передал водителю тысячу гривенную купюру. Так мужчины поняли, что у него есть деньги.

Во время спланированной поездки один из подозреваемых сел обратно к потерпевшему. Ударил несколько раз по голове руками, затем бутылкой, от чего он потерял сознание,

– рассказала Максимец.

После этого у мужчины забрали личные вещи. Связанного оставили в лесу на Обуховской трассе вблизи столицы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за удушения. Вскоре подозреваемые в преступлении были задержаны.

"Задержанным сообщили о подозрении в совершении особого тяжкого преступления", – подчеркнул начальник управления уголовного розыска полиции Киева Сергей Махно.

Под Киевом убили руководителя санатория / Коллаж 24 канала

Какая версия у следствия

Убийство ради наживы – это основная версия следствия. В СМИ распространилась информация, что это могли сделать и ради разрешения на приватизацию "Червоної калини". В то же время в санатории есть другое мнение.

"Часть имущества санатория принадлежит Фонду госимущества. Часть принадлежит коллективу – четко распределена между совладельцами. Председатель правления не мог однозначно принять какое-либо решение", – считает Рыбачок.

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Какой действительно мотив преступления – выяснят правоохранители. Двум иностранцам за убийство грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.