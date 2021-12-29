"Неймовірна втрата": на Рівненщині прощатимуться із вбитим керівником санаторію

На Рівненщині прощатимуться із керівником санаторію. Його тіло знайшли у лісосмузі на Київщині.

Резонансне вбивство Ярослава Сивого сталося минулого тижня. Працівники санаторію не можуть досі повірити, що їхнього керівника більше немає.

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"Це неймовірна втрата. Всі до останнього сподівалися, що наш керівник повернеться живий і здоровий", – поділилася завідувачка санаторію "Червона калина" Світлана Овдійчук.

З рахунків чоловіка зникали гроші

Сивий трохи понад рік очолював заклад. Востаннє був на роботі 20 грудня. Того ж дня керівник поїхав до столиці. Вже наступного дня, 21 грудня, чоловік не вийшов на зв'язок, а з рахунків почали зникати гроші.

Наша бухгалтерія простежила, що з корпоративного рахунку зникли 20 тисяч гривень. Почали телефонувати Ярославу Петровичу, щоб з'ясувати, в чому річ – телефон не відповідав,

– зауважив виконуючий обов'язки голови правління санаторію "Червона калина" Леонід Рибачок.

Наступного дня з корпоративного рахунку зникли ще 20 тисяч гривень. За словами рідних, почали зникати гроші і з особистих карток.

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Тіло чоловіка знайшли під Києвом

Тоді ж повідомили у поліцію. Після кількох днів пошуків тіло 50-річного чоловіка правоохоронці знайшли у лісосмузі під Києвом.

Слідчі встановили, що Сивого востаннє бачили живим водій таксі та його товариш, який перебував у авто. Вони мали підвезти чоловіка до готелю, натомість – убили.

Зрозуміли, що має гроші

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що лікар передав водію тисячогривневу купюру. Так чоловіки зрозуміли, що він має гроші.

Під час спланованої поїздки один із підозрюваних сів назад до потерпілого. Вдарив кілька разів по голові руками, потім пляшкою, від чого він знепритомнів,

– розповіла Максимець.

Після цього в чоловіка забрали особисті речі. Зв'язаного залишили у лісі на Обухівській трасі поблизу столиці. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть наступила через удушення. Незабаром підозрюваних у злочині затримали.

"Затриманим повідомили про підозру у вчиненні особливого важкого злочину", – наголосив начальник управління карного розшуку поліції Києва Сергій Махно.



Під Києвом вбили керівника санаторію / Колаж 24 каналу

Яка версія у слідства

Вбили заради наживи – це основна версія слідства. У ЗМІ поширилась інформація, що це могли скоїти і заради дозволу на приватизацію "Червоної калини". Водночас у санаторії мають іншу думку.

"Частина майна санаторію належить Фонду держмайна. Частина належить колективу – чітко розподілена між співвласниками. Голова правління не міг однозначно ухвалити якесь рішення", – вважає Рибачок.

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Який насправді мотив злочину – з'ясують правоохоронці. Двом іноземцям за вбивство загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.