Инцидент произошел 26 декабря в Харьковской области. Компания мужчин решила пострелять в местном урочище.

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Убийство по неосторожности

Харьковские полицейские установили, что роковой выстрел совершил 40-летний охотник из собственного оружия. Он случайно попал из ружья в голову своему знакомому.

Пострадавший погиб на месте от полученной травмы. Впоследствии выяснилось, что погибшим был 39-летний врач из Полтавы.

Справка. Правоохранители вручили охотнику подозрение. Ему инкриминируют убийство по неосторожности. За содеянное ему грозит до 5 лет заключения.

Что известно о враче из Полтавы

Как сообщили во 2 городской клинической больнице Полтавского горсовета, умерший – это Роман Васильевич Ростовский. Почти 20 лет он проработал в медицинской сфере и с 2020 года работал заведующим хирургического отделения №2 в полтавской больнице.

Во время охоты в Харьковской области погиб хирург / Фото из фейсбука 2 Городской клинической больницы Полтавы

Его карьера началась в 2005 году, когда он стал врачом-интерном по хирургии Гадячской районной больницы.

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За несколько лет Роман Ростовский получил квалификацию магистра медицины по хирургии и начал работать во 2 городской клинической больнице Полтавы. А в 2018 году стал врачом-хирургом высшей квалификационной категории.

Полтавского врача неоднократно награждали за развитие своей сферы и внедрение в медучреждении новых методик лечения.

В нашей памяти Роман Ростовский навсегда останется ответственным и высокопрофессиональным хирургом, искренним, добрым и преданным другом, готовым прийти на помощь в любую минуту,

– отметили в коллективе 2 больницы.

Пациенты хирурга также вспоминают с теплом и уважением. Немало людей в комментариях под заметкой медучреждения отметили, что талантливый и добрый врач спас их от потенциальной смерти.

Убийство врача из Ровенской области в такси

Другая жуткая история случилась в Киеве с известным врачом из Ровенской области. Руководитель санатория "Красная калина" сел в такси на улице и исчез на неделю.

Мужчина сел в такси и пропал без вести / Фото из фейсбука Ярослава Сивого

Семья Ярослава Сивого не могла с ним связаться и сообщила в полицию. Найти зацепку удалось лишь после того, как злоумышленники начали снимать деньги с банковских счетов медика.

В полиции установили, что мужчину жестоко убил водитель такси и его спутник. Они остановили автомобиль и начали бить пассажира кулаками и стеклянной бутылкой по голове.

Обратите внимание! Работники санатория убеждены, что директора заведения убили, чтобы отобрать право собственности на "Красную калину".

Ярослава Сивого ограбили – отобрали немалую сумму денег, телефон и сумку, где были банковские карты. Уже без сознания пострадавшего вывезли за пределы Киева, связали и выбросили в лесополосе.

Текст публикации 2 городской клинической больницы Полтавы:

"С глубокой грустью извещаем о трагической гибели заведующего хирургическим отделением №2 КП "2-я городская клиническая больница ПГС" Романа Васильевича Ростовского.

Почти 20 лет своей жизни Роман Ростовский отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов.

В 2005 году был зачислен на должность врача-интерна по хирургии Гадячской районной больницы с прохождением заочной части интернатуры на базе 2 городской клинической больницы города Полтавы.

В 2008 г. он получил квалификацию магистра медицины по хирургии и был принят на должность врача-хирурга хирургического отделения №2 второй городской клинической больницы города Полтавы.

С 2018 года имел высшую квалификационную категорию врача-хирурга.

С 2020 года занимал должность заведующего хирургическим отделением №2, где и работал до последних дней жизни.

Роман Васильевич внедрил в учреждение новые методики хирургического лечения.

За весомый вклад в развитие хирургической службы города был неоднократно награжден Почетными грамотами и благодарностями Департамента здравоохранения Полтавского городского и областного советов.

В нашей памяти Роман Ростовский навсегда останется ответственным и высокопрофессиональным хирургом, искренним, добрым и преданным другом, готовым прийти на помощь в любую минуту. Коллектив больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Васильевича.

Светлая память!"