Мужчину не удалось спасти, он скончался на месте. Это произошло 19 декабря.

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Что произошло

Сторонники новоизбранного депутата после церемонии открыли праздничную стрельбу. Когда пускали пули в воздух, одна из них попала в Мохаммеда Закрию Хана.

По информации СМИ, возле места инцидента находились правоохранители, но они не отреагировали на ситуацию. Вероятно, в провинции проведут перевыборы.

Заметим! В сельсовет входит примерно 6 – 7 человек. Мужчина должен был стать генеральным советником в населенном пункте.

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