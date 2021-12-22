Мужчину не удалось спасти, он скончался на месте. Это произошло 19 декабря.
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Что произошло
Сторонники новоизбранного депутата после церемонии открыли праздничную стрельбу. Когда пускали пули в воздух, одна из них попала в Мохаммеда Закрию Хана.
По информации СМИ, возле места инцидента находились правоохранители, но они не отреагировали на ситуацию. Вероятно, в провинции проведут перевыборы.
Последние смертельные стрельбы в Украине и мире
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