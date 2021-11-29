Ужасный инцидент произошел в восточной провинции Итури. Об этом издание сообщает со ссылкой на заявление Красного Креста.

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Стрельба в лагере с беженцами в ДР Конго

На востоке Демократической Республики Конго обстреляли лагерь для перемещенных лиц. В результате атаки погибли по меньшей мере 22 человека. В нападении обвиняют вооруженную группировку "кооперация за развитие Конго" (Codeco).

К слову, на этот же лагерь совершили атаку на прошлой неделе. Тогда погибли 29 человек.

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Итури, а также соседняя провинция Северное Киву находятся в осадном положении с мая 2021 года. Правительство возлагает вину за нестабильность и насилие в регионе на вооруженные группировки, в частности Codeco и "Объединенные демократические силы" (ADF).

Нападения боевиков с начала года привели к гибели сотен людей.

В Итури обстреляли лагерь с беженцами: смотрите карту