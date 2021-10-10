Об аварии судна рассказал представитель губернатора провинции Монгала Демократической Республики Конго – Нестор Магбадо.

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На Конго более 100 человек погибли и пропали

На реке Конго еще 8 октября перевернулось импровизированное судно. В результате инцидента по меньшей мере 51 человек погиб.

Еще 69 человек числятся пропавшими без вести. Магбадо уточнил, что это оценочное количество, основанной на вместительности лодки. В то же время 39 людям удалось выжить.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Однако вероятность того, что можно будет найти больше выживших остается невысокой.

Местные власти объявили трехдневный траур.

Что известно о судне, которое перевернулось на реке

Судно, которое перевернулось в Демократической Республике Конго, состояло из 9 традиционных деревянных каноэ, известных как пироги, связанных вместе.

Причиной аварии могла стать перегруженность, а также плохая погода. Кроме того, трагедия случилась в ночное время.

Важно! Аварии на судах – обычное дело в ДР Конго, ведь они часто курсируют перегруженными как пассажирами, так грузами. Большинство пассажиров, путешествующих на судах, часто не используют спасательных жилетов.

Судно затонуло в ДР Конго: смотрите карту