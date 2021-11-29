Жахливий інцидент трапився у східній провінції Ітурі. Про це видання повідомляє із посиланням на заяву Червоного Хреста.

Раніше У ДР Конго потонуло імпровізоване судно: 50 людей загинули, десятки зникли безвісти

Стрілянина у таборі з біженцями у ДР Конго

На сході Демократичної Республіки Конго обстріляли табір для переміщених осіб. У результаті атаки загинули щонайменше 22 людини. У нападі звинувачують збройне угруповання "Кооперація за розвиток Конго" (Codeco).

До слова, на цей же табір здійснили атаку минулого тижня. Тоді загинули 29 людей.

Облога частини ДР Конго: що відомо

Ітурі, а також сусідня провінція Північне Ківу перебувають у стані облоги з травня 2021 року. Уряд покладає провину за нестабільність та насильство у регіоні на озброєні угруповання, зокрема Codeco та "Об’єднані демократичні сили" (ADF).

Напади бойовиків від початку року призвели до загибелі сотень людей.

В Ітурі обстріляли табір з біженцями: дивіться карту