Чоловіка не вдалось врятувати, він помер на місці. Це сталося 19 грудня.

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Що відбулося

Прихильники новообраного депутата після церемонії відкрили святкову стрілянину. Коли пускали кулі в повітря, одна з них влучила у Мохаммеда Закрію Хана.

За інформацією ЗМІ, біля місця інциденту перебували правоохоронці, але вони не відреагували на ситуацію. Ймовірно, у провінції проведуть перевибори.

Зауважимо! До сільради входить приблизно 6 – 7 осіб. Чоловік мав стати генеральним радником у населеному пункті.

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