Росіяни їхали двома автівками

Інцидент стався 12 грудня о 21:33 за місцевим часом. Автомобілі зупинили на пункті в'їзду з Мексики "Сан-Ісідро" в Каліфорнії.

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Прикордонники розповіли, що позашляховик Ford та авто Mercedes їхали на великій швидкості до зони первинного огляду на в'їзді. Аби зупинити автівки, правоохоронцям довелося стріляти. Так, співробітник CBP вистрілив 4 рази та потрапив у Mercedes. Автівка зіткнулася з Ford, який різко зупинився.

Серед нелегалів були діти

Внаслідок зіткнення двоє пасажирів Mercedes отримали незначні забої голови. Однак в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Відомо, що в одній автівці було 12 осіб:

7 нелегалів віком від 21 до 53 років,

5 дітей віком 1 – 5 років.

В іншому авто перебували 6 пасажирів:

4 росіян віком 24 – 43 років,

2 дітей віком 10 та 14 років.

Ніхто з них не мав документів.

Водіїв заарештували

Водіями, які перевозили мігрантів, були 2 чоловіків віком 24 та 29 років. Їх вже заарештували. Справу розслідує департамент поліції Сан-Дієго та управлінням професійної відповідальності CBP.

Раніше у Мексиці перекинулася вантажівка з мігрантами

У штаті Чіапас в Мексиці перекинулася вантажівка, у якій їхала понад сотня мігрантів з Центральної Америки. Внаслідок ДТП загинуло щонайменше 50 людей. Після перекидання габаритне авто врізалася у стовп. Наразі розглядають кілька причин аварії: висока швидкість руху, велика кількість людей у фурі, складний поворот.

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