Четверта жертва – 17-річний Джастін Шиллінг – помер у лікарні 1 грудня о 10 годині ранку за місцевим часом. Про це розповів шериф округу Окленд Майкл Бушар.
Важливо Через стрілянину в школі США загинули 3 учнів, є багато постраждалих
Хто став жертвами стрілка
- 16-річний Тейт Майр помер у патрульній машині, коли його везли до лікарні;
- 14-річна Хана Сент-Джуліана;
- 17-річний Медісин Болдвін;
- 17-річний Джастін Шиллінг.
Наразі у лікарні перебувають 6 людей:
- 14-річний хлопець із вогнепальним пораненням голови та щелепи. Він у важкому стані;
- 17-річна дівчина після пострілу в шию перебуває у стабільному стані;
- 15-річний хлопець з пораненням в ногу – стабільний;
- 47-річний вчитель;
- 14-річна дівчина з пораненнями грудної клітки та шиї. Вона перебуває під апаратом штучної вентиляції легенів після операції.
- 17-річна дівчина, яка отримала постріл у груди, у важкому стані.
Що відомо про стрілянину
30 листопада близько 13:00 за місцевим часом у старшій школі в Оксфорді трапилася стрілянина. Медики прилітали в школу на гелікоптері, аби оперативно надати допомогу постраждалим. Решту учнів евакуювали з території. Перед тим діти забарикадувалися у класах.
Підозрюваним виявився 15-річний учень. Він відмовився коментувати свої дії. Правоохоронці затримали стрілка та взяли під варту.