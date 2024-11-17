У коментарі журналістам він заявив, що не планує розмовляти з Владіміром Путіним. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Стармер не говоритиме з Путіним

Дорогою на саміт G20 прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався з пресою, де у нього попросили прокоментувати нещодавню ініціативу канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити з Володимиром Путіним.

Це справа канцлера Шольца, з ким він розмовляє. Я не планую розмовляти з Путіним,

– запевнив він.

Він акцентував, що Україна наближається до тисячного дня війни, "1000 днів величезного впливу і жертовності з боку українського народу". Окремо британський прем'єр прокоментував залучення солдатів КНДР Росією для ведення війни в Україні.

За його словами, це "показує відчай Росії" і показує "серйозні наслідки для європейської безпеки". Тож на тлі цього він звернувся до світових лідерів із закликом "подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України".

Стармер наголосив, що Україна є його "найвищим пріоритетом порядку денного" на саміті G20. На його думку, коли йдеться про нашу державу, то це стосується надто важливих питань, які потребують обговорень.

До слова, як повідомляє Barron’s, президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості зателефонувати російському лідеру. Він може це зробити, коли "дозволить контекст". Водночас Макрон переконаний у намірах диктатора щодо посилення бойових дій.