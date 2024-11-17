В комментарии журналистам он заявил, что не планирует разговаривать с Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Стармер не будет говорить с Путиным

По дороге на саммит G20 премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с прессой, где у него попросили прокомментировать недавнюю инициативу канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным,

– заверил он.

Он акцентировал, что Украина приближается к тысячному дню войны, "1000 дней огромного влияния и жертвенности со стороны украинского народа". Отдельно британский премьер прокомментировал привлечение солдат КНДР Россией для ведения войны в Украине.

По его словам, это "показывает отчаяние России" и показывает "серьезные последствия для европейской безопасности". Поэтому на фоне этого он обратился к мировым лидерам с призывом "удвоить усилия по укреплению поддержки Украины".

Стармер отметил, что Украина является его "самым высоким приоритетом повестки дня" на саммите G20. По его мнению, когда речь идет о нашем государстве, то это касается слишком важных вопросов, требующих обсуждений.

К слову, как сообщает Barron's, президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности позвонить российскому лидеру. Он может это сделать, когда "позволит контекст". В то же время Макрон убежден в намерениях диктатора по усилению боевых действий.