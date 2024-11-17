Президент Франции высказался относительно намерений Владимира Путина в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Barron's.

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Не исключает возможность разговора

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его российский коллега "не хочет мира" в Украине и "не готов вести переговоры" о прекращении войны. Такое заявление он сделал после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины 17 ноября.

В то же время во время своего выступления в Аргентине, Макрон снова высказался о намерении Путина относительно боевых действий.

Очевидно, что президент Путин намерен усилить боевые действия,

– объяснил он.

Однако президент Франции добавил, что он будет рассматривать возможность телефонного разговора с российским лидером только тогда, когда "контекст" будет благоприятным.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц поговорил с Владимиром Путиным. Он несколько раз объявлял о своих намерениях. Разговор длился почти час. Шольц сказал, что призвал Путина прекратить полномасштабную войну против Украины и сообщил ему, что Германия будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется.