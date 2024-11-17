Так, The Sunday Times назвал две версии, почему поставки Storm Shadow в Украину остановились, передает 24 Канал.

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Что могли задумать британцы

Источники в оборонном секторе, с которыми общалось издание, предположили, что запасы дальнобойных ракет у самой Британии достигли критически низкого уровня.

Лондон мог остановить поставки Киеву, потому что хочет приберечь Storm Shadow для себя, или в ожидании решения США относительно разрешения бить Украине вглубь России. В Британии считают, что тогда и Storm Shadow Силы обороны смогут использовать с большей эффективностью, чем сейчас.

Известно, что в британском минобороны отказались комментировать информацию об оперативных запасах, однако подчеркнули, что поддержка Украины будет оставаться неизменной.

К слову, 17 ноября стало известно, что Джо Байден таки предоставил разрешение Киеву на удары по российской территории ракетами ATACMS.