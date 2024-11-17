Президент Франції висловився стосовно намірів Владіміра Путіна в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Barron’s.

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Не виключає можливість розмови

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його російський колега "не хоче миру" в Україні і "не готовий вести переговори" про припинення війни. Таку заяву він зробив після масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України 17 листопада.

Водночас під час свого виступу у Аргентині, Макрон знову висловився про намір Путіна стосовно бойових дій.

Очевидно, що президент Путін має намір посилити бойові дії,

– пояснив він.

Проте президент Франції додав, що він розглядатиме можливість телефонної розмови з російським лідером лише тоді, коли "контекст" буде сприятливим.

Раніше стало відомо, що Олаф Шольц поговорив із Владіміром Путіним. Він кілька разів оголошував про свої наміри. Розмова тривала майже годину. Шольц сказав, що закликав Путіна припинити повномасштабну війну проти України та повідомив йому, що Німеччина буде підтримувати нашу державу стільки, скільки буде потрібно.