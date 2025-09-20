Враг ночью снова атаковал Нежинщину в Черниговской области. В результате действий российских войск есть жертва.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Тревога снова в Киеве: после массированной атаки Россия запустила "Шахеды"

Нежин был под атакой: какие последствия?

Россияне снова атаковали Нежинщину. В одной из общин произошел пожар.

В Борзнянской общине в результате российского удара дрона загорелось частное домохозяйство,

– говорится в сообщении.

Известно, что погибла 62-летняя местная жительница.

По состоянию на 9:20 известно, что спасатели ликвидировали пожар.

Добавим, что мониторинговые каналы писали вечером 19 сентября о движении реактивного БпЛА на Нежин. Также утром 20 сентября над регионом фиксировали "Шахеды".

Смотрите также Россия ночью ударила по Одесской области: произошел пожар и разрушение складов

Чем бил враг ночью по Украине?