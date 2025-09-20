Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ночью под ударом оказался Нежин: загорелось частное домохозяйство
20 сентября, 09:51
2

Ночью под ударом оказался Нежин: загорелось частное домохозяйство

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Армия России снова атаковала Нежинщину.
  • Вследствие российского удара дрона загорелось частное домохозяйство, есть жертва.

Враг ночью снова атаковал Нежинщину в Черниговской области. В результате действий российских войск есть жертва.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Тревога снова в Киеве: после массированной атаки Россия запустила "Шахеды"

Нежин был под атакой: какие последствия?

Россияне снова атаковали Нежинщину. В одной из общин произошел пожар.

В Борзнянской общине в результате российского удара дрона загорелось частное домохозяйство, 
– говорится в сообщении.

Известно, что погибла 62-летняя местная жительница.

По состоянию на 9:20 известно, что спасатели ликвидировали пожар.

Добавим, что мониторинговые каналы писали вечером 19 сентября о движении реактивного БпЛА на Нежин. Также утром 20 сентября над регионом фиксировали "Шахеды".

Смотрите также Россия ночью ударила по Одесской области: произошел пожар и разрушение складов

Чем бил враг ночью по Украине?

  • В ночь на 20 сентября россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

  • Для удара враг использовал 619 средств воздушного нападения.

  • В частности, противник применил 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101.