Ночью под ударом оказался Нежин: загорелось частное домохозяйство
- Армия России снова атаковала Нежинщину.
- Вследствие российского удара дрона загорелось частное домохозяйство, есть жертва.
Враг ночью снова атаковал Нежинщину в Черниговской области. В результате действий российских войск есть жертва.
Нежин был под атакой: какие последствия?
Россияне снова атаковали Нежинщину. В одной из общин произошел пожар.
В Борзнянской общине в результате российского удара дрона загорелось частное домохозяйство,
– говорится в сообщении.
Известно, что погибла 62-летняя местная жительница.
По состоянию на 9:20 известно, что спасатели ликвидировали пожар.
Добавим, что мониторинговые каналы писали вечером 19 сентября о движении реактивного БпЛА на Нежин. Также утром 20 сентября над регионом фиксировали "Шахеды".
Чем бил враг ночью по Украине?
В ночь на 20 сентября россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Для удара враг использовал 619 средств воздушного нападения.
В частности, противник применил 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101.