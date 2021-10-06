Никогда не смогу посмотреть видео убийства, – вдова полицейского из Чернигова записала обращение
Источник:фейсбук Вероники Ерохиной
Вероника Ерохина, жена убитого в Чернигове полицейского Артура Ерохина, записала видеообращение. Женщина отметила – ей пришлось собраться со всеми силами, чтобы это сделать, однако она очень хотела поблагодарить неравнодушных людей за помощь и слова поддержки.
Вдова полицейского говорит, что читает все сообщения со словами поддержки и они помогают ей хоть немного унять боль.
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Ерохина поблагодарила людей за поддержку и помощь
Вероника Ерохина отметила, что на трагедию откликнулись многие – не только родные и друзья, но и просто дальные знакомые и даже чужие.
Полгорода было готово забрать наших детей – привези к нам, мы посмотрим. За это вам всем очень благодарна,
– сказала жена Артура Ерохина.
Вероника отметила, что никогда не думала, что вокруг столько хороших людей, которые предлагали и моральную и материальную поддержку. Хотя, заметила она, никакими деньгами ее мужа не вернуть, но она очень ценит шаги, которые делают навстречу ее семьи.
В первые сутки женщина надеялась на звонок Артура
Телефон из рук не выпускала. На меня ругались родные, потому что думали, что я буду смотреть видео, ищу информацию. Но я никогда его не посмотрю, никогда,
– заверила вдова.
Жена погибшего объяснила: в первые сутки надеялась, что ее муж позвонит. Она не верила, что такое могло произойти именно с ней.
Смотрите видео обращения Вероники Ерохиной:
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Коротко об убийстве полицейского в Чернигове:
- 2 октября возле одного из супермаркетов в Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими в штатском и группой парней.
- Капитана полиции Артура Ерохина убили, его коллега Владимир Савон попал в больницу в тяжелом состоянии.
- Задержали 6 подозреваемых в преступлении, трое из них – несовершеннолетние.