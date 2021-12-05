В Николаевской области военные застрелили товарища: задержанному сообщили о подозрении
Источник:Полиция
В Николаевской области военные во время совместной охоты застрелили своего товарища. Последний получил смертельное ранение в грудь.
Трагический инцидент произошел 4 декабря за пределами села Михайловка в Николаевском районе. Об этом сообщили в полиции.
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Следователи сообщили о подозрении задержанному
Сегодня (говорится о 5 декабря – 24 канал) следователи отделения полиции №5 Николаевского районного управления сообщили задержанному о подозрении,
– рассказали в полиции.
В настоящее время идет расследование. Известно, что задержанный – военнослужащий. Именно поэтому дело расследуют по процессуальному руководству Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
Если вину докажут, то мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.Обратите внимание! Это не первый трагический случай за последний период. В частности, 29 ноября жизнь 37-летнего инспектора отдела реагирования патрульной полиции оборвалась во время охоты. Предварительно известно, что в него попал другой охотник.
Что известно об убийстве бывшего военного
- В полиции 4 декабря сообщили, что во время охоты с товарищами 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь. Из-за полученных травм он погиб.
- Правоохранители выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми. Один из компании сделал выстрел и попал в пострадавшего. Полиция открыла дело по факту умышленного убийства.
- Известно, что задержанный – 48-летний мужчина. Охотничье ружье правоохранители изъяли. Полиция расследует дело.
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