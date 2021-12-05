На Миколаївщині військові застрелили товариша: затриманому повідомили про підозру

На Миколаївщині військові під час спільного полювання застрелили свого товариша. Останній отримав смертельне поранення в груди.

Трагічний інцидент трапився 4 грудня за межами села Михайлівка у Миколаївському районі. Про це повідомили у поліції.

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Слідчі повідомили про підозру затриманому

Сьогодні (мовиться про 5 грудня – 24 канал) слідчі відділення поліції №5 Миколаївського районного управління повідомили затриманому про підозру,

– розповіли у поліції.

Наразі триває розслідування. Відомо, що затриманий – військовослужбовець. Саме тому справу розслідують за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Якщо провину доведуть, то чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Що відомо про вбивство колишнього військового

У поліції 4 грудня повідомили, що під час полювання з товаришами 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди. Через отримані травми він загинув.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілий приїхав на полювання зі знайомими. Один з компанії здійснив постріл та влучив у постраждалого. Поліція відкрила справу за фактом умисного убивства.

Відомо, що затриманий – 48-річного чоловіка. Мисливську рушницю правоохоронці вилучили. Поліція розслідує справу.

Це не перший трагічний випадок за останній період. Зокрема 29 листопада життя 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції обірвалося під час полювання. Попередньо відомо, що у нього поцілив інший мисливець

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