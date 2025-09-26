Россия хотела создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, захватить Покровскую агломерацию и ряд территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, выйти на границы Донецкой области.

Впрочем, благодаря спланированным и продуманным действиям это удалось предотвратить. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Что рассказал Сырский о новой тактике противника?

Главком рассказал, что летом россияне прибегли к новой тактике "тысячи порезов", которая предусматривает использование небольших штурмовых групп, количеством от 4 до 6 человек, применяемых на многих участках одновременно.

Их задача заключалась в том, чтобы наступать под рельефом местности и проникать на территорию Украины. По его словам, такая ситуация с подобной тактикой противника произошла на Добропольском направлении.

После ряда тяжелых боев на Покровском направлении, на направлении города Мирноград и в районе поселка Новоэкономичного боевые действия постепенно смещались на север. Противник, растягивая наш фронт и имея существенное преимущество в силах и средствах, силами преимущественно бригад 51-й армии и передовых батальонов, смог продвинуться отдельными группами на глубину от 12 до 20 километров,

– говорит он.

Но, как рассказал Александр Сырский, Украина предусмотрела это и переместила дополнительные войска в этот район. Украинские войска должны были отрезать группировку врага по барьерному рубежу, реке Казенный Торец.

"Таким образом те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке", – добавил украинский генерал.

Он уточнил, что сейчас там происходит уничтожение врага. На сегодня, по его словам, украинским силам удалось освободить 168 квадратных метров, а зачистить от диверсионных групп смогли 182 квадратных метра.

О чем еще сообщил Сырский?