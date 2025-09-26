Росія хотіла створити буферну зону в Харківській та Сумській областях, захопити Покровську агломерацію і низку територій в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, вийти на кордони Донецької області.

Утім, завдяки спланованим та продуманим діям цьому вдалося запобігти. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Що розповів Сирський про нову тактику противника?

Головком розповів, що влітку росіян вдалися до нової тактики "тисячі порізів", яка передбачає використання невеликих штурмових груп, кількістю від 4 до 6 осіб, що застосовують на багатьох ділянках водночас.

Їхнє завдання полягало в тому, щоб наступати під рельєфом місцевості та проникати на територію України. За його словами, така ситуація з подібною тактикою противника сталася на Добропільському напрямку.

Після низки важких боїв на Покровському напрямку, на напрямку міста Мирноград та в районі селища Новоекономічного бойові дії поступово зміщувалися на північ. Противник, розтягуючи наш фронт і маючи суттєву перевагу в силах і засобах, силами переважно бригад 51‑ї армії й передових батальйонів, зміг просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 кілометрів,

– каже він.

Але, як розповів Олександр Сирський, Україна передбачила це і перемістила додаткові війська в цей район. Українські війська повинні були відрізати угруповання ворога по бар’єрному рубежу, річці Казенний Торець.

"Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці", – додав український генерал.

Він уточнив, що наразі там відбувається знищення ворога. На сьогодні, за його словами, українським силам вдалося звільнити 168 квадратних метрів, а зачистити від диверсійних груп змогли 182 квадратних метри.

Про що ще повідомив Сирський?