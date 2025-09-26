Дальнейшее развитие наступления россиян будет зависеть, в частности, от развития ситуации на Покровском направлении. Об этом генерал сказал во время встречи с представителями СМИ 25 сентября, передает 24 Канал со ссылкой на "Новинарню".

Какие планы у врага на осень 2025 года?

Сырский считает, что характер действий противника не сильно не изменится. Он и в дальнейшем будет наступать на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

По словам главкома, то, как события будут развиваться на Покровском направлении, будет влиять на развитие ситуации на других направлениях, в частности Запорожском.

Генерал напомнил, что осеннее наступление оккупантов окажется под влиянием погоды. Из-за дождей технике будет трудно продвигаться. Также ухудшатся условия для применения дронов.

Сырский напомнил, что в начале 2025 года оккупанты имели большие планы. В частности, к лету они готовиться продвинуться на основных направлениях в Донецкой области и к началу осеннего периода создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях.

Однако благодаря действиям Сил обороны весенняя и летняя кампании противника были фактически сорваны.

Каким может быть осеннее наступление россиян?