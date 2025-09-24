В Новороссийске 24 сентября было очень неспокойно. Россияне жаловались об атаке города неизвестными дронами и безэкипажными катерами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы ASTRA и "Крымский ветер".

Какие последствия от взрывов в Новороссийске?

Мэр Новороссийска еще утром сообщал, что в городе идет отражение атаки БЭК и призвал всех соблюдать меры безопасности. Одна из россиянок зафиксировала момент, как неизвестный безэкипажный катер плыл в море, а затем на месте образовался огромный столб дыма.

В Новороссийске в море видели БЭК / Видео Exilenova+

Впоследствии местные писали, что "прилетело в дом". Местные каналы сообщали, что в сторону набережной в городе едут несколько пожарных расчетов, а также есть повреждения многоквартирных домов и автомобилей.

Также пылали машины вблизи гостиницы "Новороссийск", там также были выбиты стекла.

После атаки горели машины возле гостиницы "Новороссийск": смотрите видео

Кроме того, сообщалось, что под атакой могла быть военно-морская база Черноморского флота России, которая как раз таки расположена в Новороссийске.

Справочно! Ранее Черноморский флот России был расположен в Севастополе, который оккупировала Россия в 2014 году. Однако после серии успешных атак украинских дронов по военным кораблям РФ вынуждена была передислоцировать суда в Новороссийск, который совершенно не приспособлен для больших кораблей.

Позже российские пропагандисты писали, что якобы в результате атаки погибли 3 человека, а еще 8 – пострадали. Однако достоверность этой информации остается под сомнением.

По данным оперативного штаба Кубани, который цитирует пропагандистское издание ТАСС, трое пострадавших во время атаки на Новороссийск находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести.

Под ударом могла быть база Черноморского флота РФ / Видео Exilenova+

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем канале, что под атакой была центральная часть Новороссийска. Повреждения якобы получили 7 жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы и 20 автомобилей, три из транспортных средств – полностью выгорели. Отражение атаки, по словам Кондратьева, продолжается.

Дым также был виден прямо на дорогах города / Видео Exilenova+

Из видео можно увидеть, что российская ПВО сбивает неизвестные дроны прямо над городом, совершенно не заботясь о гражданских гражданах. Вследствие этого и происходят пожары на дорогах и вблизи домов.

Интересно, что Минобороны России сообщило, что в период с 07:00 до 12:00 силы ПВО якобы "сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа" над территориями Белгородской области, аннексированного Крыма и акваторией Черного моря.

Последствия атаки по Новороссийску 24 сентября / Фото из телеграм-каналов ASTRA и Exilenova+

Что удавалось уничтожить украинским дронам возле Новороссийска раньше?