Новоросійськ атакують дрони: під ударом база Чорноморського флоту, є пожежа і багато диму
- У Новоросійську відбулася атака невідомими дронами та безекіпажними катерами, що спричинила пожежі та пошкодження будинків і автомобілів.
- Під атакою могла бути військово-морська база Чорноморського флоту РФ.
У Новоросійську 24 вересня було дуже неспокійно. Росіяни жалілися про атаку міста невідомими дронами та безекіпажними катерами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали ASTRA та "Кримський вітер".
Які наслідки від вибухів у Новоросійську?
Мер Новоросійська ще вранці повідомляв, що в місті йде відбиття атаки БЕК і закликав усіх дотримуватися заходів безпеки. Одна з росіянок зафіксувала момент, як невідомий безекіпажний катер плив у морі, а згодом на місці утворився величезний стовп диму.
У Новоросійську у морі бачили БЕК / Відео Exilenova+
Згодом місцеві писали, що "прилетіло в будинок". Місцеві канали повідомляли, що у бік набережної в місті їдуть кілька пожежних розрахунків, а також є пошкодження багатоквартирних будинків та автомобілів.
Також палали автівки поблизу готелю "Новоросійськ", там також були вибиті шибки.
Після атаки горіли автівки біля готелю "Новоросійськ": дивіться відео
Окрім того, повідомлялося, що під атакою могла бути військово-морська база Чорноморського флоту Росії, яка якраз-таки розташована у Новоросійську.
Довідково! Раніше Чорноморський флот Росії був розташований у Севастополі, який окупувала Росія у 2014 році. Однак після серії успішних атак українських дронів по військових кораблях РФ мусила передислокувати судна у Новоросійськ, який не абсолютно не прилаштований для великих кораблів.
Пізніше російські пропагандисти писали, що нібито внаслідок атаки загинули 3 людини, а ще 8 – постраждали. Однак достовірність цієї інформації лишається під сумнівом.
За даними оперативного штабу Кубані, який цитує пропагандистське видання ТАСС, троє постраждалих під час атаки на Новоросійськ перебувають у тяжкому стані, ще троє – у стані середнього ступеня тяжкості.
Під ударом могла бути база Чорноморського флоту РФ / Відео Exilenova+
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав у своєму каналі, що під атакою була центральна частина Новоросійська. Пошкодження буцімто зазнали 7 житлових будинків, у тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю і 20 автівок, три з транспортних засобів – повністю вигоріли. Відбиття атаки, за словами Кондратьєва, триває.
Дим також було видно прямо на дорогах міста / Відео Exilenova+
З відео можна побачити, що російська ППО збиває невідомі дрони прямо над містом, абсолютно не дбаючи про цивільних громадян. Внаслідок цього і стаються пожежі на дорогах та поблизу будинків.
Цікаво, що Міноборони Росії повідомило, що у період з 07:00 до 12:00 сили ППО нібито "збили 16 українських безпілотників літакового типу" над територіями Бєлгородської області, анексованого Криму та акваторією Чорного моря.
Наслідки атаки по Новоросійську 24 вересня / Фото з телеграм-каналів ASTRA та Exilenova+
Що вдавалося знищити українським дронам біля Новоросійська раніше?
У ГУР повідомили, що 10 вересня вдалося успішно атакувати корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 Чорноморського флоту Росії. Унаслідок удару знищено його розвідапаратуру, а сам корабель відправили на дорогий ремонт.
До цього наприкінці серпня морський дрон ГУР прорвався до бухти Новоросійська і знищив 5 елітних російських водолазів-розвідників. Вибух безпілотного апарату стався тоді, коли ворожі підводники-диверсанти намагалися підняти дрон для досліджень.
До речі, речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповідав, що кораблі Чорноморського флоту Росії в Новоросійську змушені маневрувати через загрозу українських ударів. Тож зазвичай російські кораблі виходять у Цемеську бухту, запускають ракети й повертаються назад.