Блэкаут уже в России: после массированной атаки на Ростовскую область – часть населения без света
- Неизвестные дроны атаковали Россию, вызвав взрывы в разных областях, в частности в Ростовской, где пострадало 10 муниципалитетов.
- В результате атаки без света остались жители Новошахтинска.
После массированной атаки дронами по территории России часть жителей осталась без света. В одном из регионов произошел пожар, вследствие которого в России начали выключать свет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Astra.
Что известно о блэкауте в России?
Неизвестные дроны в ночь на 24 октября атаковали Россию. В части областей раздавались взрывы, а вражеская ПВО якобы смогла сбить 11 БпЛА, как утверждается, украинских.
Больше всего беспилотников летело на Ростовскую область. Там не обошлось без последствий – было попадание в энергообъект. Под ударом оказались сразу 10 муниципалитетов Ростовщины.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Новошахтинске без света остаются около 1,5 тысячи жителей.
В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты,
– рассказал Слюсарь.
В целом же дроны атаковали Таганрог, Новошахтинский, Красносулинский, Мясниковский, Каменский, Зимовниковский, Тарасовский, Миллеровский, Куйбышевский и Шолоховский районы. Из-за обстрелов произошли возгорания. Россияне не пострадали.
Где фиксировали дроны на территории России?
Как сообщает российское минобороны, 34 дрона "пе-ве-о" сбила над территорией Ростовской области, 25 – в Брянской, 11 – в Калужской области, 10 – в Новгородской, 7 – в Белгородской, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Волгоградской области, два – в Орловской, по одному – в Липецкой и Тверской области и над акваторией Азовского моря.
Утром три БпЛА фиксировались над Московским регионом.
Взрывные ночи в России: последние новости
В ночь на 23 октября в Рязани беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и аэродром. В результате этого раздавались взрывы и произошел пожар. Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы и прочее.
Еще ранее серьезный пожар после взрывов произошел на заводе "Пластмасс" в Копейске Челябинской области. Известно, что из-за чрезвычайной ситуации там погибли 9 человек.
Накануне Россию также атаковали более 100 БПЛА. В 11 регионах из-за этого раздавались взрывы.