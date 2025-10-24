Блэкаут уже в России: после массированной атаки на Ростовскую область – часть населения без света

После массированной атаки дронами по территории России часть жителей осталась без света. В одном из регионов произошел пожар, вследствие которого в России начали выключать свет.

Что известно о блэкауте в России?

Неизвестные дроны в ночь на 24 октября атаковали Россию. В части областей раздавались взрывы, а вражеская ПВО якобы смогла сбить 11 БпЛА, как утверждается, украинских.

Больше всего беспилотников летело на Ростовскую область. Там не обошлось без последствий – было попадание в энергообъект. Под ударом оказались сразу 10 муниципалитетов Ростовщины.

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Новошахтинске без света остаются около 1,5 тысячи жителей.

В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты,

– рассказал Слюсарь.

В целом же дроны атаковали Таганрог, Новошахтинский, Красносулинский, Мясниковский, Каменский, Зимовниковский, Тарасовский, Миллеровский, Куйбышевский и Шолоховский районы. Из-за обстрелов произошли возгорания. Россияне не пострадали.

Где фиксировали дроны на территории России?

Как сообщает российское минобороны, 34 дрона "пе-ве-о" сбила над территорией Ростовской области, 25 – в Брянской, 11 – в Калужской области, 10 – в Новгородской, 7 – в Белгородской, четыре – над территорией Краснодарского края, два – в Волгоградской области, два – в Орловской, по одному – в Липецкой и Тверской области и над акваторией Азовского моря.

Утром три БпЛА фиксировались над Московским регионом.

