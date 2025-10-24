Блекаут уже в Росії: після масованої атаки на Ростовську область – частина населення без світла

Після масованої атаки дронами по території Росії частина жителів залишилася без світла. В одному з регіонів сталася пожежа, внаслідок якої в Росії почали вимикати світло.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Astra.

Дивіться також Зеленський відповів, чи била Україна американською далекобійною зброєю по Росії

Що відомо про блекаут в Росії?

Невідомі дрони в ніч проти 24 жовтня атакували Росію. В частині областей лунали вибухи, а ворожа ППО нібито змогла збити 11 БпЛА, як стверджується, українських.

Найбільше безпілотників летіло на Ростовську область. Там не обійшлося без наслідків – було влучання в енергооб'єкт. Під ударом опинилися одразу 10 муніципалітетів Ростовщини.

Як повідомив губернатор Юрій Слюсар, у Новошахтинську без світла залишаються близько 1,5 тисячі жителів.

У Новошахтинську через пожежу без електроенергії залишилися багатоквартирні будинки, дитячий садок та технікум. Вночі аварійні служби провели перепідключення на резервні лінії, і в частини споживачів світло з'явилося. Але поки що без енергопостачання залишається близько півтори тисячі осіб. Відновленням їх енергопостачання спеціалісти,

– розповів Слюсар.

Загалом же дрони атакували Таганрог, Новошахтинський, Красносулинський, М'ясниківский, Кам'янський, Зимівниківський, Тарасівський, Міллерівський, Куйбишевський та Шолохівський райони. Через обстріл сталися загоряння. Росіяни не постраждали.

Де фіксували дрони на території Росії?

Як повідомляє російське міноборони, 34 дрони "пе-ве-о" збила над територією Ростовської області, 25 – у Брянській, 11 – у Калузькій області, 10 – в Новгородській, 7 – у Бєлгородській, чотири – над територією Краснодарського краю, два – у Волгоградській області, два – в Орловській, по одному – в Липецькій і Тверській області та над акваторією Азовського моря.

Зранку три БпЛА фіксувалися над Московським регіоном.

Вибухові ночі в Росії: останні новини