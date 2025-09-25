В Польше мужчина дважды заклеил табличку с названием площади, посвященной Украине
- В польском городе Гдыня мужчина дважды заклеил табличку "Площадь Свободной Украины", сначала наклейкой "Герои Гдыни", а затем польскими флагами.
- Полиция расследует инцидент, имея доказательства с камер наблюдения, и работает над привлечением мужчины к ответственности за незаконные действия.
Во вторник, 23 сентября, в центре польского города Гдыня мужчина заклеил табличку с названием "Площадь Свободной Украины". Ее установили в знак солидарности с Украиной через несколько месяцев после начала российского полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Gdańsk.
Что правоохранители говорят о происшествии?
Сотрудники полиции расследуют инцидент, произошедший во вторник, 23 сентября, перед полуднем в центре города. На улице Армии Крайовой мужчина заклеил табличку с названием "Площадь Свободной Украины" наклейкой с надписью "Герои Гдыни".
В Главном управлении полиции Гдыни журналистам сказали, что получили доказательства, в частности, видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали весь инцидент. В частности, Джон (Назар) Малкович опубликовал соответствующее видео в своем фейсбуке.
Мужчина заклеил табличку, которую посвятили Украине: смотрите видео
Правоохранители установили личность мужчины. Сейчас работают, чтобы привлечь его к ответственности. Ему предъявят обвинение в незаконном размещении рекламы, надписи или плаката в общественном месте.
На следующий день, 24 сентября, в своем фейсбуке Малкович опубликовал видео с повторным заклеиванием таблички - на этот раз наклейками в виде польского флага.
Стоит заметить, что площадь в конце улицы Армии Крайовой в Гдыне назвали "Площадью Свободной Украины" 28 апреля 2022 года. До того она не имела названия. В декабре 2024 года табличку похитили. Несколько дней назад ее восстановило польское Управление дорог и зеленых насаждений.
