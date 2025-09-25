У вівторок, 23 вересня, у центрі польського міста Гдиня чоловік заклеїв табличку з назвою "Площа Вільної України". Її встановили у знак солідарності з Україною за кілька місяців після початку російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Radio Gdańsk.

Що правоохоронці кажуть про подію?

Співробітники поліції розслідують інцидент, що стався у вівторок, 23 вересня, перед полуднем у центрі міста. На вулиці Армії Крайової чоловік заклеїв табличку з назвою "Площа Вільної України" наліпкою з написом "Герої Гдині".

У Головному управлінні поліції Гдині журналістам сказали, що отримали докази, зокрема, відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували увесь інцидент. Зокрема, Джон (Назар) Малкович опублікував відповідне відео у своєму фейсбуці.

Чоловік заклеїв табличку, яку присвятили Україні: дивіться відео

Правоохоронці встановили особу чоловіка. Наразі працюють, щоб притягти його до відповідальності. Йому висунуть звинувачення в незаконному розміщенні реклами, напису чи плаката у громадському місці.

Наступного дня, 24 вересня, у своєму фейсбуці Малкович опублікував відео з повторним заклеюванням таблички — цього разу наліпками у вигляді польського прапора.

Варто зауважити, що площу в кінці вулиці Армії Крайової у Гдині назвали "Площею Вільної України" 28 квітня 2022 року. До того вона не мала назви. У грудні 2024 року табличку викрали. Кілька днів тому її відновило польське Управління доріг та зелених насаджень.

