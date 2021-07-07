Главные новости 7 июля: убили президента Гаити, задержание "голосеевского стрелка" в Киеве

Неизвестные убили президента Гаити Жовенеля Моиза. В Киеве "голосеевский стрелок" ранил полицейского. Суд признал банкротом компанию "Богдан Моторс" Олега Гладковского. Спасатели нашли фрагменты 19 тел пассажиров Ан-26, который разбился на Камчатке. Таковы были главные новости 7 июля.

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Убийство президента Гаити

Источник: Juno 7

Неизвестные в ночь с 6 на 7 июля напали на частную резиденцию, где жил президент Гаити Жовенель Моиз и его жена Мартин. По словам временного главы правительства Клода Жозефа, часть нападавших разговаривала на испанском языке. Других деталей пока нет.

Злоумышленники застрелили президента и ранили первую леди.

Впоследствии ряд СМИ сообщил, что Мартин Моиз умерла. В то же время в посольстве опровергли эту информацию. Там рассказали, что жизненные показатели леди Моиз – стабильны. Сейчас готовят самолет, который вывезет женщину из страны.



Жовенель и Мартин Моиз / Getty Images

Реакция властей

Из-за убийства президента Совет Министров Гаити собрался на экстренное заседание. Там приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение.

Клод Жозеф обратился к народу. Политик подчеркнул, что не хочет, чтобы Гаити погрузилось в хаос. Жозеф призвал людей не паниковать и позволить властям выполнять свою работу.

Жизненный путь Жовенеля Моиза

Жовенель Моиз – коренной житель Гаити. На момент смерти политику было 53 года.

Начал карьеру как член Палаты Торговли и Промышленности Северо-Западного Департамента. Впоследствии занял должность ее главы.

Президентские выборы Моиз выиграл со второй попытки. Политик возглавил Гаити в 2017 году.

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Инцидент с "голосеевским стрелком"

Источник: 24 канал

В Киеве 38-летний мужчина стрелял в полицейских и ранил патрульного, а также – гражданского. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, пострадавшему правоохранителю пришлось фактически собирать кисть.

Детали инцидента

Правоохранители прибыли на вызов в дом ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58.

По словам Геращенко, полицию вызвали из-за семейной ссоры.

Нетрезвый владелец квартиры открыл огонь. Ранив 2 человек, он забаррикадировался в своей квартире.

Впоследствии стрелок что-то поджег там, ведь из квартиры начал подниматься густой дым.

Спецназовцы полиции провели операцию "Гром". Мужчину удалось задержать.

Брат стрелка рассказал, что причиной таких действий якобы стала попытка рейдерского захвата квартиры.

В полиции отметили: поступила информация о конфликте за право собственности квартиры между новым и старым владельцем.

Что известно о пострадавшем полицейском

Антон Геращенко рассказал, что пострадавшего правоохранителя зовут Сергей.

В полиции он работает уже 2 года. Руку Сергея спасают в больнице имени Шалимова.

По словам Геращенко, если не будет загноения, примерно через 6 месяцев полицейский снова сможет шевелить пальцами. Однако такой, как раньше, рука уже никогда не будет.

Политик подчеркнул, что "Сергею сегодня было очень больно, но он знал на что идет, когда пошел работать в полицию".

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что герою – 27 лет. Он – бывший военнослужащий, увлекающийся мотоспортом.



Пострадавший полицейский / Фейсбук Алексея Белошицкого

Силовики штурмовали квартиру / Фото МВД

Задержание стрелка: смотрите видео​

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Банкротство компании Гладковского

Источник: Finbalance

Хозсуд Днепропетровской области еще 6 июля признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которое накопило 6,7 миллиарда гривен долгов. Процедуру ликвидации компании уже начали.

Известно, что компания "Богдан Моторс", которую основал Олег Гладковский, задолжала больше всего денег 4 банкам и еще 2 структурам.

Какую сумму задолжал "Богдан Моторс"

"Укрэксимбанку" – 1,64 миллиарда гривен,

UniCredit Bank AG – 1,53 миллиарда гривен,

"Международному инвестиционному банку" – 181,6 миллиона гривен,

"Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,35 миллиарда гривен,

закрытому недиверсифицированному венчурному корпоративному инвестиционному фонду "Бриз" – 385,8 миллиона гривен,

ООО "Автомобильная группа "Богдан" – 349,8 миллиона гривен.

Только в течение 2020 года "Богдан Моторс" получил 3,38 миллиарда гривен убытка.

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Поиски жертв тел трагедии с Ан-26

Источник: ТАСС

На Камчатке в течение дня продолжались поиски жертв трагедии с самолетом Ан-26, который разбился 6 июля на Камчатке и упал в Охотское море. Сейчас спасатели уже обнаружили фрагменты 19 тел жертв.

Сейчас удалось идентифицировать только одного человека. Чтобы опознать большинство тел, понадобится генетическая экспертиза.

Российские власти также официально подтвердили, что уцелевших в авиакатастрофе с Ан-26 нет.

Поиск тел погибших: смотрите видео

Сейчас рассматривают 3 возможные причины крушения: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа. В то же время диспетчер сообщил СМИ, что экипаж Ан-26 игнорировал все рекомендации, которые поступали из диспетчерской башни.