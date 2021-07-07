Диспетчер рассказал, что экипаж Ан-26 вообще не реагировал на замечания. В то же время команде поступали советы, как зайти на посадку при благоприятных погодных условиях.
Заметьте Опубликовали фото погибшего экипажа самолета Ан-26, упавшего на Камчатке
Пилот выбрал другой курс: лететь к морю, сквозь туман и облака. Диспетчеры 3 раза рекомендовали экипажу изменить курс. Однако капитан принял решение действовать по собственному усмотрению.
Работники башни рассказали, что в конце полета пилот даже не смотрел на приборы. Из-за определенных причин экипаж просто ориентировался на местности и взглядом искал реку Палану. Как следствие, самолет налетел на прибрежную скалу.
По данным СМИ, похожая трагедия произошла в 2018 году с самолетом Ан-28. Тогда погибли 10 человек.
Трагедия с Ан-26: главное
- Самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского до Паланы, исчез 6 июля. Впоследствии выяснилось, что к аэропорту он не долетел примерно 4 километра.
- На борту Ан-26 находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. К сожалению, все погибли.
- Специалисты установили, что самолет врезался в прибрежную скалу и раскололся на 2 части. Далее воздушное судно упало в Охотское море.
- По состоянию на 7 июля спасатели нашли фрагменты 19 тел.
- Причины трагедии пока устанавливаются. Рассматривают такие версии: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.