В России обнародовали фото экипажа самолета Ан-26. В катастрофе погиб экипаж в составе 5 мужчин и одной женщины.

Главное о Исчезновение и авиакатастрофа самолета Ан-26 на Камчатке: все, что известно – фото, видео

Погибший экипаж самолета Ан-26 на Камчатке

Фотографии шести членов экипажа опубликовало в своем официальном телеграмме руководство Камчатского края. В сообщении добавили фото погибших:

  • командира воздушного судна Дмитрия Никифорова,
  • второго пилота Александра Анисимова,
  • штурмана Владимира Садиева,
  • бортового оператора Ивана Неверова,
  • бортпроводницы Ирины Середы
  • бортмеханика Рюстема Завгарова.

Погибший экипаж Ан-26 / Фото руководства Камчатского края

Экипаж Ан-26. Запомним их такими,
– добавили к сообщению.

Командир налетал 750 часов за 2 года

Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал на своем посту около 750 часов за два года. Это свидетельствует о значительном опыте. Такие данные предоставил заместитель генерального директора Камчатского авиапредприятия Сергея Горба.

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Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота,
– рассказали в авиапредприятии.

Второй пилот Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже был профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Там добавили, что самым опытным в экипаже был бортмеханик.

Авиакатастрофа Ан-26: главное

  • Пассажирский самолет Ан-26 6 июля летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
  • Внезапно с бортом полностью пропала связь всего за 9 минут до приземления.
  • Оперативники сразу же начали облет прилегающей территории в поисках самолета.
  • Оказалось, что самолет врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море. Погибли 28 человек.
  • Следствие рассматривает 3 версии падения: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.
  • Упавший Ан-26 выпустили в 1982 году. Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт