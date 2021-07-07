В России обнародовали фото экипажа самолета Ан-26. В катастрофе погиб экипаж в составе 5 мужчин и одной женщины.
Главное о Исчезновение и авиакатастрофа самолета Ан-26 на Камчатке: все, что известно – фото, видео
Погибший экипаж самолета Ан-26 на Камчатке
Фотографии шести членов экипажа опубликовало в своем официальном телеграмме руководство Камчатского края. В сообщении добавили фото погибших:
- командира воздушного судна Дмитрия Никифорова,
- второго пилота Александра Анисимова,
- штурмана Владимира Садиева,
- бортового оператора Ивана Неверова,
- бортпроводницы Ирины Середы
- бортмеханика Рюстема Завгарова.
Погибший экипаж Ан-26 / Фото руководства Камчатского края
Экипаж Ан-26. Запомним их такими,
– добавили к сообщению.
Командир налетал 750 часов за 2 года
Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал на своем посту около 750 часов за два года. Это свидетельствует о значительном опыте. Такие данные предоставил заместитель генерального директора Камчатского авиапредприятия Сергея Горба.
Важно Список погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке: имена жертв
Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота,
– рассказали в авиапредприятии.
Второй пилот Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже был профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Там добавили, что самым опытным в экипаже был бортмеханик.
Авиакатастрофа Ан-26: главное
- Пассажирский самолет Ан-26 6 июля летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
- Внезапно с бортом полностью пропала связь всего за 9 минут до приземления.
- Оперативники сразу же начали облет прилегающей территории в поисках самолета.
- Оказалось, что самолет врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море. Погибли 28 человек.
- Следствие рассматривает 3 версии падения: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.
- Упавший Ан-26 выпустили в 1982 году. Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт