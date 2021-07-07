В России обнародовали фото экипажа самолета Ан-26. В катастрофе погиб экипаж в составе 5 мужчин и одной женщины.

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Погибший экипаж самолета Ан-26 на Камчатке

Фотографии шести членов экипажа опубликовало в своем официальном телеграмме руководство Камчатского края. В сообщении добавили фото погибших:

командира воздушного судна Дмитрия Никифорова,

второго пилота Александра Анисимова,

штурмана Владимира Садиева,

бортового оператора Ивана Неверова,

бортпроводницы Ирины Середы

бортмеханика Рюстема Завгарова.

Погибший экипаж Ан-26 / Фото руководства Камчатского края

Экипаж Ан-26. Запомним их такими,

– добавили к сообщению.

Обратите внимание! На следующий день после катастрофы – 7 июля спасатели начали доставать из воды тела погибших. Уже удалось обнаружить 19 человек.

Командир налетал 750 часов за 2 года

Командир экипажа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 налетал на своем посту около 750 часов за два года. Это свидетельствует о значительном опыте. Такие данные предоставил заместитель генерального директора Камчатского авиапредприятия Сергея Горба.

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Командиру воздушного судна Дмитрию Никифорову было 35 лет. В Камчатском авиационном предприятии он работал с 2013 года, сначала в должности второго пилота,

– рассказали в авиапредприятии.

Второй пилот Александр Анисимов, несмотря на относительно молодой возраст, тоже был профессионалом, имел хорошую практику и достаточную подготовку. Там добавили, что самым опытным в экипаже был бортмеханик.

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