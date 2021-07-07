У Росії оприлюднили фото екіпажу літака Ан-26. У катастрофі загинув екіпаж у складі 5 чоловіків і однієї жінки.
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Загиблий екіпаж літака Ан-26 на Камчатці
Фотографії шести членів екіпажу опублікувало у своєму офіційному телеграмі керівництво Камчатського краю. У повідомленні додали фото загиблих:
- командира повітряного судна Дмитра Никифорова,
- другого пілота Олександра Анісімова,
- штурмана Володимира Садієва,
- бортового оператора Івана Неверова,
- бортпровідниці Ірини Середи
- бортмеханіка Рюстема Завгарова.
Загиблий екіпаж Ан-26 / Фото керівництва Камчатського краю
Екіпаж Ан-26. Запам'ятаємо їх такими,
– додали до допису.
Командир налітав 750 годин за 2 роки
Командир екіпажу літака, що розбився на Камчатці літака Ан-26, налітав на своїй посаді близько 750 годин за два роки. Це свідчить про значний досвід. Такі дані надав заступник генерального директора Камчатського авіапідприємства Сергія Горба.
Важливо Список загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака Ан-26 на Камчатці: імена жертв
Командиру повітряного судна Дмитру Никифорову було 35 років. У Камчатському авіаційному підприємстві він працював з 2013 року, спочатку на посаді другого пілота,
– розповіли в авіапідприємстві.
Другий пілот Олександр Анісімов, незважаючи на відносно молодий вік, теж був професіоналом, мав хорошу практику і достатню підготовку. Там додали, що найдосвідченішим в екіпажі був бортмеханік.
Авіакатастрофа Ан-26: головне
- Пасажирський літак Ан-26 6 липня летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.
- Раптово з бортом повністю зник зв'язок лише за 9 хвилин до приземлення.
- Оперативники одразу ж почали обліт прилеглої території у пошуках літака.
- Виявилося, що літак врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море. Загинули 28 осіб.
- Слідство розглядає 3 версії падіння: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.
- Ан-26, що впав, випустили у 1982 році. Восени 2012 року літак пройшов капітальний ремонт